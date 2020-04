Confinement : l'activité ne reprendra que partiellement à l'usine PSA de Rennes

Il n'y a pas de date de réouverture du site PSA de la Janais, près de Rennes, mais on sait que deux équipes sur quatre seulement reprendront l'activité industrielle. C'est ce qui a été annoncé mardi 28 avril lors d'un CSE réunissant direction et syndicats.

Un CSE réunissant direction et syndicats s'est réuni en audioconférence mardi 28 avril sur le site de l'usine PSA de la Janais, près de Rennes. L'activité du site a été stoppée le 16 mars avant la mise en place du confinement en France. La direction bretonne du constructeur automobile a annoncé que deux équipes sur quatre seulement reprendront le travail. L'équipe de nuit et celle du week-end, travaillant en VSD, sont suspendues.

Des règles sanitaires très strictes ont déjà été établies pour la reprise avec gel hydroalcoolique à disposition, le port de masques, une distanciation sociale entre les salariés, une désinfection régulière des chaines de montage et des toilettes notamment. Mais aucune date de reprise n'est encore fixée. Avant la crise sanitaire, le site employait près de 3000 salariés en CDI, dont un millier en congés séniors, et aussi autour de 1000 intérimaires.

Déception des syndicats

Dans un communiqué, la CFDT, premier syndicat du site, ne cache pas sa déception. "Ces annonces ont un goût amer", affirme Laurent Valy, élu CFDT à la Janais, "après des années difficiles, on a fait des efforts pour s'en sortir; on était fier d'avoir créer deux nouvelles équipes (la nuit et VSD) qui vont être suspendues et d'avoir embaucher un millier d'intérimaires". Pour le syndicat " il devient urgent d’avoir l’autorisation du gouvernement de rouvrir les concessions automobiles et ainsi permettre de reprendre l’activité de production".