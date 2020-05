Confinement : l'approvisionnement se complique pour les magasins de bricolage

Depuis quelques jours les enseignes comme Castorama, Leroy Merlin ou encore Brico Dépôt rouvrent à des horaires presque habituels. A Brico Cash Pontivy, Louise Samani, la gérante a décidé d'étendre les horaires d'ouvertures.

Mieux gérer le flux de clients

"On a été fermé 15 jours puis on a rouvert, sur la base de volontariat, le matin uniquement. Là on essaie de reprendre un peu à la normale de 8h à 12h, et de 14h à 18h avec toute l'équipe de 23 salariés. On a rouvert les après-midis parce-que le flux de clients était trop important le matin." La présence des clients est limitée et c'est la patronne qui surveille que les distances de sécurité sont respectées : "je fais le gendarme toute la journée" sourit Louise Samani.

Situation presque identique au magasin Weldom de Landerneau. Il a d'abord été fermé pendant 5 jours puis ouvert sur des horaires restreints ensuite. Ronan Merdy, le gérant, a limité à 10 clients présents en même temps dans ses locaux, soit 10 clients pour 1800 m². La réouverture les après-midis, depuis ce lundi 27 avril, vise là aussi à mieux gérer "la file d'attente", "le flux de clients" et leur éviter "d'attendre sous la pluie comme la semaine dernière".

Des rayons qui se vident

Le problème difficulté semble pointer du côté de l'approvisionnement. La peinture et le parquet notamment commencent à manquer dans certains rayons. "Il y a un souci majeur pour les magasins de notre type, l'accès en produits se complexifie car les chaînes de logistiques sont rompues, que ce soit entre nous et notre franchisseur, entre notre franchisseur et ses propres fournisseurs, que ce soit entre ces fournisseurs et ses propres fabricants... on va faire face à des problèmes d'approvisionnement pendant trois à six mois."

Malgré cette augmentation de fréquentation les ventes restent néanmoins bien inférieures qu’en temps normal. "On est entre un tiers à 40 % de moins qu'avant" précise Ronan Merdy. Loin de faire leur beurre sur la crise, les magasins de bricolage semblent au moins sauver les meubles…