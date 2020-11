Confinement : l'association des maires de Vaucluse réclame de nouvelles aides au gouvernement

Les représentants des maires de Vaucluse sont très inquiets. Si certaines activités pourraient reprendre, en fonction de la situation sanitaire début décembre, l'échéance sera bien plus lointaine pour les restaurants et débits de boissons. L'association interpelle le Premier Ministre. Elle envoie ce lundi directement une lettre à Jean Castex pour anticiper les difficultés économiques que vont rencontrer les commerces de proximité si le confinement se poursuit.

Les deux co-présidents des maires de Vaucluse parlent de situation "catastrophique. Alors même que toutes les dispositions avaient été prises pour assurer la sécurité sanitaire de leurs clients, notamment, toutes les activités pouvaient être organisées par des prises de rendez-vous. C’est donc l’incompréhension qui domine, voire l’exaspération. La pandémie se mesure quotidiennement par le nombre de contaminations, mais nous ne mesurons pas encore l’étendue du drame social, psychologique, qui est en train de se jouer avec ces mesures de confinement."

L'association des maires de Vaucluse réclame deux mesures : la mise en place d'une année blanche fiscale pour les activités qui ont été touchées par les mesures de confinement et l'assouplissement des règles pour permettre aux collectivités locales, communes et intercommunalités, d’intervenir directement dans le soutien des activités économiques. Les élus locaux assurent connaitre "parfaitement les situations et les besoins, et qu'il en va de la survie de ces acteurs, qui sont les moteurs des communes." Ils s'inquiètent de savoir ou trouver les fonds pour apporter cette aide. Les marges de manœuvre sur les budgets de fonctionnement des finances locales sont de plus en plus réduites, quand elles existent encore.

Les collectivités préviennent que la crise va entraîner mécaniquement une baisse des recettes de fonctionnement des municipalités cette année : chute des recettes de parking, rendu gratuit en raison du confinement, diminution des droits d’entrée des salles de spectacles ou des droits d’occupation du domaine public des terrasses des bars et restaurants, fermés eux aussi. Pour permettre des transferts d'aides, il faut désormais que l’Etat permette que les aides qui seront versées par les communes et les intercommunalités aux entreprises, aux commerces et aux associations, soient considérées comme des dépenses d’investissement et se traduisent comptablement comme des subventions d’équipement. Cela doit passer par une modification exceptionnelle, pour l’année 2021, des textes en vigueur, et notamment permettre aux communes d’intervenir aussi dans la sphère économique.