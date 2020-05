Confinement : l’élite des cavaliers se mobilise pour les centres équestres

Depuis la mi-mars, les centres équestres sont en crise. Les mesures de confinement leur ont coupé l’essentiel des recettes alors que leurs charges n’ont pas évolué. Une situation qui a incité l’élite de l’équitation à s’impliquer dans une vente aux enchères caritative. Vingt-et-un cavaliers ont donné des lots susceptibles d’intéresser les fans et collectionneurs. Vendredi, il sera possible d’acheter des tenues et objets offerts par de multiples médaillés : Patrice Delaveau, Kevin Staut, Astier Nicolas, Nicolas Touzaint, Eric Navet ou encore Pierre Durand (liste non-exhaustive)

Les centres équestres, berceaux des champions

L’opération a été initiée par Alexandre Bekka, un agent de cavaliers. “Sans les centres équestres il n’y aura pas eu les magnifiques histoires de Rio 2016 ou des JEM 2014” explique celui qui a décroché son téléphone pour solliciter les multiples cavaliers montés sur les podiums des derniers Jeux Olympiques ou des Jeux Équestres Mondiaux organisés en Normandie. “Et tous m’ont dit ‘ok on y va’ parce qu’ils savent que tout commence dans ces écoles”. Un engagement qui est apparu comme une évidence pour Kevin Staut, "à partir du moment où j'ai pu aider, aucune hésitation" confirme celui qui s'est construit un joli palmarès depuis 2010 (deux fois vice-champion du monde et champion olympique par équipe). Pour ces enchères il a sorti de son "petit musée personnel" un attribut vestimentaire d'une grande valeur sentimentale : "la veste que je portait lors des Jeux Équestres en 2014. Avec tous les souvenirs qui vont avec ! La médaille d'argent au concours par équipe, ici en Normandie devant un public formidable" détaille le cavalier qui associe cette veste à la valeur d'un maillot, porté le jour d'une finale, par un footballeur. "La veste, surtout celle de l'équipe de France, est un symbole fort pour afficher nos couleurs" détaille Kevin Staut.

Une liste prestigieuse de cavaliers participants

Vingt autres cavaliers ont aussi répondu favorablement, issus de toutes les disciplines (jumping, dressage, complet…..). Philippe Rozier, Astier Nicolas, Patrice Delaveau, Simon Delestre, Julien Epaillard, Olivier Robert, Thierry Rozier, Nicolas Delmotte, Edward Lévy, Camille Condé - Ferreira, Geoffroy de Coligny, Maxime Livio, Nicolas Touzaint ou encore Morgan Barbançon - Mestre et Alexandra Lederman. Les nostalgiques des grandes victoires mondiales pourront aussi enchérir sur des objets donnés par Michel Robert, Éric Navet ou encore Pierre Durand. “Les cavaliers avaient tous envie de se bouger, mais ils ne voyaient pas comment s’organiser chacun dans son coin” précise Alexandre Bekka. L’opération présente donc un beau catalogue et sera coordonnée par Arqana, la structure spécialisée dans les enchères, en particulier pour les célèbres ventes de yearlings à Deauville.

L’argent sera intégralement versé au fond “cavaliers solidaires” créé par la Fédération. “On n’est pas habilité à désigner quel centre équestre a plus besoin d’aide qu’un autre. On s’en remet donc à la Fédération qui a une vue d’ensemble de la situation” précise Alexandre Bekka. La vente sera organisée ce vendredi entre 17 et 21h.