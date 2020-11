Confinement : l'esthéticienne travaille à l'abattoir pour payer les charges de son institut

Malvina Tréfine, 27 ans, a ouvert un institut de beauté il y a près de trois ans, dans le quartier Robien à Saint-Brieuc. Dès le lendemain de l'annonce du reconfinement, elle part s'inscrire dans une agence d'intérim.

Inscrite dans l'agence d'intérim le jeudi 29 octobre, Malvina décroche une mission deux jours plus tard. Une mission de deux semaines à l'abattoir de la Cooperl à Lamballe, dans les Côtes d'Armor. "Je savais que ce serait dans l'agroalimentaire car c'était le seul secteur où je pouvais travailler rapidement". L'objectif de l'esthéticienne est clair : travailler pour pouvoir payer les charges du mois de novembre. "Au premier confinement, j'avais eu des aides mais elles ne permettaient pas de payer toutes mes charges fixes et mes fournisseurs", précise Malvina.

Donc, pour ne pas me retrouver dans le rouge, j'ai préféré travailler, régler toutes mes charges en temps et en heure et ne pas les repousser à plus tard.