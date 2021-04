Confinement : "l'incompréhension" des commercants de Saint-Etienne avant leur fermeture

Les commerces non essentiels vont baisser le rideau à partir de demain et pour 4 semaines même si certains comme les coiffeurs et les fleuristes ont des dérogations. Le vice président de Sainté Shopping était l'invité de la Nouvelle éco.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Les commerces vont donc fermer pour quatre semaines, encore une fois.

Sébastien Couturier, vice-président de Sainté Shopping : Oui ça se répète une fois de plus. Je pense qu'il faut s'y attendre peut être encore d'autres fois, malheureusement. On était tous préparés plus ou moins mais ce n'est jamais agréable.

Il y a de nombreuses dérogations, suivant les commerces non essentiels ou pas. On n'a un peu de mal à s'y retrouver finalement.

Ce n'est pas très lisible pour l'instant parce que c'est pas arrivé chez nous, donc je pense que dans les départements où cela s'est mis en place, ils y sont sont arrivés. Pour nous, c'est encore un peu le flou. Nous, on avait plus ou moins attendu, un confinement plus strict que ça encore. On avait un peu peur au départ de se retrouver comme au mois de mars 2020. C'est un sentiment un peu mi figue, mi raisin pour l'instant.

Est ce que ça attise les frustrations, peut être la rancœur entre commerçants ?

Non. Plus de l'incompréhension qu'autre chose. Vous le savez, je suis coiffeur. Moi, aujourd'hui, j'ai du mal à dire ce que va être demain avec les gens qui devront garder leurs enfants à la maison. Ils ne vont pas pouvoir se déplacer. Ça ne s'appelle pas un confinement, mais on n'en est pas bien loin.

Problème pour les vendeurs de vêtements;, vendeurs de chaussures, cela fait plusieurs jours qu'ils sont en train de tenter d'écouler leur collection d'été. Là, c'est un vrai coup d'arrêt.

Oui, un vrai coup d'arrêt. C'est dommage. C'est la même date que l'année dernière pour eux et j'espère que ce sera plus court pour eux. Ils sortent, Dieu merci, d'une très belle période de soldes. Le début d'année a été très bon à Saint-Étienne. Les chiffres sont est au dessus de la moyenne nationale, donc c'est très positif. Mais on ne peut pas se contenter de cela.

Sur vos collègues de la restauration, certaine réouvertures sont prévues mi-mai. Vous êtes comme Alexandre Cipriani, le président de l'Umih dans la Loire, qui dit qu'il attend de voir.

Oui, complètement l'Umih par un gros travail, je pense, pour la réouverture. C'est difficile parce qu’on sent bien que même l’État n'a pas toutes les cartes pour gérer ce virus qui arrive, qui repart. Mi-mai c'est déjà un semblant de date. Il n'a jamais été question jusqu'à présent réellement de date. En tout cas, de la part de la bouche du chef de l’État. C'est un bon début.