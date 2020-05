Confinement : la banque alimentaire de la Savoie appelle aux dons de nourriture via une collecte originale

En raison de la crise du coronavirus et du confinement, les stocks de la banque alimentaire de la Savoie sont en baisse. La banque alimentaire ne distribue pas directement la nourriture mais elle fournit de nombreuses associations caritatives qui, elles, se chargent de distribuer des denrées alimentaires aux bénéficiaires.

Un manque de produits secs

Pour les produits frais comme le lait, le fromage ou les légumes, les partenaires de la banque alimentaire continuent à la fournir mais le problème se pose pour les produits secs (conserves cuisinées, céréales, chocolat etc.). Ces produits proviennent pour la plupart des dons des grandes surfaces, et ces dons sont en baisse. En raison de la situation liée au coronavirus, les supermarchés n’ont pas ou peu de surplus selon l’association, et les stocks sont donc en diminution. Le président de la banque alimentaire explique : « _par exemple il nous reste des plats cuisinés pour seulement 15 jours de distribution et un petit mois pour les céréales et les confitures »_. Par ailleurs deux opérations menées habituellement par la banque alimentaire de la Savoie pour collecter des denrées sont très incertaines. Il s’agit de « la collecte du petit déjeuner de mon copain », dans les écoles et de la collecte de printemps.

Trouver une opération originale

La banque alimentaire crée donc une opération inédite pour elle. En partenariat avec Le comité départemental olympique de Savoie elle lance « Un + sur ma liste de course ». Les 1300 clubs sportifs savoyards ont reçu un mail avec la liste des sept produits secs prioritaires (cf ci-dessous). Ils vont la diffuser à tous leurs adhérents. Ceux qui le souhaitent achètent alors des produits référencés et les gardent chez eux jusqu’au 30 mai, en attendant les consignes de leur club. Ces denrées seront ensuite centralisées par un membre du club et la banque alimentaire viendra les récupérer.

Affichette banque alimentaire Savoie - Banque alimentaire

Un effet boule de neige

La banque alimentaire mise sur un effet « boule de neige » et ainsi obtenir suffisamment de denrées jusqu’à sa grande collecte nationale de novembre. D’autres associations, en dehors du sport, peuvent se manifester pour mener cette opération auprès de leurs adhérents. Vous pouvez contacter la banque alimentaire à cette adresse mail : ba730.communication@banquealimentaire.org

Les particuliers non licenciés qui souhaiteraient donner des aliments ne doivent pas les apporter directement à la banque alimentaire. Vous pouvez vous rapprocher d’une association sportive. Et d’ici quelques temps, la banque alimentaire va publier une liste de bénévoles référents par commune, à qui vous pourrez remettre des denrées.