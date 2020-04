Ils sont ouverts malgré le confinement. Plus de 500 artisans de Meurthe-et-Moselle et des Vosges apparaissent sur une carte destinée à aider les consommateurs à s'y retrouver en cette période de confinement. Des artisans ouverts mais souvent avec des aménagements de leur activité.

Confinement : une carte des artisans qui restent ouverts en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Qu'ils soient boulangers, plombiers ou encore garagistes, ils sont ouverts en cette période de confinement. Les chambres des métiers et de l'artisanat du Grand Est ont donc mis en ligne une carte interactive recensant les artisans ouverts en ce moment et les différents aménagements prévus dans leur activité : modification d'horaires, livraisons, etc..

Plus de 500 artisans recensés

Seuls les commerçants qui se sont signalés sur cette carte apparaissent : ils sont plus de 320 dans les Vosges, un peu moins de 200 en Meurthe-et-Moselle. Une carte amenée à évoluer dans les prochains jours avec la réouverture prochaine de certaines entreprises. Seuls les artisans autorisés à ouvrir en cette période de confinement figurent sur la carte. En revanche, il n'est pas garanti que l'artisan en question possède du gel hydroalcoolique et des masques par exemple.

Si vous êtes artisan et que vous voulez apparaître sur cette carte, il faut compléter ce formulaire, qui sera ensuite contrôlé par la chambre des métiers et de l'artisanat de votre secteur.