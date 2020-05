Confinement : la cellule de crise de la CCI des Landes a reçu 1200 appels en 40 jours

Dès le 16 mars, la CCI des Landes a monté une cellule d’accompagnement pour les entreprises du département. Objectif : informer les chefs d’entreprises sur les aides existantes et les aider dans l’accomplissement de leurs démarches. Dans un premier temps, un numéro de téléphone a été mis en place. Mais devant l’affluence des appels téléphoniques, plusieurs lignes ont été proposées.

Quatre numéros d’urgence sont donc disponibles pour les chefs d’entreprise qui veulent faire le point. "Le dispositif est inédit", détaille François Lafitte, le président de la CCI. "Quinze personnes sont mobilisées chaque jour pour répondre aux craintes des entreprises et les accompagner". Et cette cellule a enregistré 1200 appels en 40 jours. 600 appels rien que pour les quinze premiers jours du confinement.

Nous, service de l'Etat étions un peu démunis. - François Couturier

François Couturier est responsable marketing et communication à la CCI des Landes. Et c’est lui que les chefs d’entreprise avaient au bout du fil quand ils appelaient. "Alors on s'imaginait recevoir un flot d'appels assez conséquent mais on ne s'imaginait pas avoir autant de difficultés pour y répondre, admet le Landais. Nous service de l'état, étions un peu démunis sur les réponses à apporter. On n'est jamais préparé à ça, il faut être honnête. On vit une période sans précédent. Personne n'avait imaginé devoir gérer un jour une crise de cette ampleur et qui impacte - pas comme cela a été le cas précédemment une sphère financière - des vraies personnes avec des vrais soucis au quotidien et des problématiques basiques de pouvoir se loger, se nourrir, payer ses traites."

Et le tourisme?

François Couturier pouvait recevoir jusqu'à 100 appels par jours, "des chefs d'entreprise désespérés". Il reconnait avoir eu des moments de découragement "quand on voit qu'on n'a toujours pas de réponses à donner au bout d'une dizaine de jours sur les aides et les attentes des entreprises." Et puis les réponses viennent et "là on entend les sourires au téléphone et c'est reparti". Aujourd'hui, la cellule de crise continue de recevoir des appels mais ils sont moins nombreux. Ils sont de trois types: la préparation du déconfinement , les situations de blocage pour certaines entreprises avec leur banque et cette question "que fait-on pour le tourisme". La CCI des Landes se dit d'ores et déjà attentive aux entreprises liées au tourisme, les hôteliers, les restaurateurs et les saisonniers.

Les numéros à joindre : 06.07.31.43.64 - 06.07.31.60.33 - 06.07.31.47.25 - 07 84 57 67 05