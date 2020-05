Confinement - La communauté de communes de l'Ernée adopte un plan d'urgence pour l'économie locale

L'économie de proximité est en grande souffrance. Des petites structures industrielles, artisanales, commerciales ont dû, pour beaucoup d'entre elles, mettre à l'arrêt leurs activités en raison du confinement et de la pandémie de Covid-19.

Un plan d'urgence de 600.000 euros

Le redémarrage, avec le déconfinement, est prévu ce lundi 11 mai. Afin d'aider un tissu économique fragilisé, la communauté de communes de l'Ernée a donc voté en faveur d'un plan d'urgence de 600.000 euros qui servira aux entreprises de moins de 10 salariés et aux artisans-commerçants : "ils sont indispensables pour la vitalité de notre territoire et seront une pierre importante de la reconstruction de notre économie de proximité. Il était du devoir de notre collectivité de dégager les moyens nécessaires au maintien de ces activités" explique, dans un communiqué, le président de la collectivité mayennaise, Albert Leblanc.

Des reports de loyers

Les aides seront attribuées aux entreprises ayant subi d’importantes pertes d’activité, en fonction du nombre de salariés, et elles seront comprises entre 800 € et 5 000 €. En complément de ce dispositif, la communauté de communes de l’Ernée abondera, à hauteur de 42 000 €, au fonds Résilience mis en place par la Région Pays de la Loire et la Banque des Territoires. Ce fonds permettra d’octroyer des avances remboursables à 0% et pouvant atteindre 10 000 €.

Enfin, afin de permettre d’alléger la trésorerie des entreprises locataires d’ateliers communautaires, et à leur demande, la communauté de communes leur accordera des reports de loyers pour 200 000 € avec un étalement du remboursement.