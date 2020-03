Confinement : la Gironde lance une plateforme pour soutenir les producteurs en consommant local

Depuis la fermeture des marchés, des restaurants mais aussi des cantines d'entreprise et scolaires, les producteurs locaux se retrouvent en difficulté. La Gironde a donc lancé un site où l'on peut les géolocaliser. L'occasion de manger local et en faire une démarche solidaire.

La plupart des marchés près de chez vous sont fermés… seuls une petite cinquantaine en Gironde ont obtenu une dérogation. La fermeture des marchés, sur décision gouvernementale, laisse de nombreux producteurs dans l’embarras. Certains, qui fournissaient les restaurants également fermés, ne savent plus comment écouler leurs stocks.

C’est pourquoi le Conseil départemental de la Gironde, le créateur du site cagette.net et la chambre de l’agriculture se sont associés pour créer une plateforme où trouver des producteurs près de chez vous. Les producteurs sont géolocalisés, avec les points de vente et on peut également faire une recherche par catégorie (légumes, poisson, fromage, viande, miel, etc.).

Une liste des producteurs les plus en difficulté

Sur son site internet, le Conseil départemental de la Gironde a également créé un onglet "COVID-19 : consommer local afin de soutenir les producteurs." En plus de la plateforme de producteurs, plusieurs liens y sont disponibles, notamment une carte où la Chambre de l'agriculture a recensé les producteurs les plus en difficulté pour écouler leurs marchandises ainsi que plusieurs autres plateformes de vente locale déjà existantes.

Le président du Conseil départemental de la Gironde, Jean-Luc Gleyze, espère que cette plateforme aura des effets au-delà de la crise. Copier

La Nouvelle-Aquitaine lance également une plateforme à échelle régionale. Celle-ci a une vocation différente puisqu'elle recense les producteurs qui acceptent de livrer chez vous ou qui livrent dans des commerces de proximité.