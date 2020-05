Confinement : La Halle va être placée en redressement judiciaire

Pendant deux mois, les stores des magasins La Halle sont restés désespérément baissés, pour éviter la propagation du coronavirus. Un coup de grâce pour l’enseigne de vêtements, qui va être placée en redressement judiciaire, a annoncé ce mardi Patrick Puy, PDG du groupe Vivarte qui est propriétaire de l'enseigne, lors d'une conférence de presse téléphonique.

La Halle, déjà fragilisée par la crise des gilets jaunes et les grèves de décembre, avait été placée en procédure de sauvegarde le 21 avril. Ce mécanisme permet à une entreprise d'étaler le règlement de certaines créances et notamment de suspendre le paiement des loyers, le temps de se réorganiser.

A ce stade, a expliqué mardi M. Puy, "il ne peut pas y avoir de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), ni de plan de continuation". C'est pourquoi, vraisemblablement la semaine prochaine, "nous allons demander (au tribunal de commerce) la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire pour pouvoir faire des plans de cession partielle".

Sept repreneurs potentiels mais partiels

Les repreneurs potentiels avaient jusqu'à ce lundi soir pour manifester leur intérêt. "Nous avons reçu sept offres, émanant pour la plupart de concurrents, qui reprendraient à ce stade 3.195 personnes sur 5.391, donc 60%", a affirmé Patrick Puy. Par conséquent, "2.196 personnes, à ce jour, ne seraient pas reprises", a précisé M. Puy. La combinaison de ces offres permettrait la reprise de 502 magasins sur un total de 830. "Nous allons travailler à améliorer ces offres", et notamment augmenter le nombre de salariés repris, a ajouté le dirigeant du groupe Vivarte.

Puis, avant la fin du mois de juin, "nous demanderons au tribunal d'entériner ces cessions d'une part, et d'autre part le plan social pour les personnes qui ne seraient pas reprises", a précisé M. Puy.

Parmi les offres de reprise partielle de la Halle, la plus importante provient du groupe Beaumanoir, propriétaire notamment de Morgan, et qui s'est aussi récemment positionné pour reprendre Naf Naf. Il "se propose de reprendre la quasi-totalité de l'activité Mode de La Halle, soit la moitié du parc total (l'autre moitié étant des magasins destinés à la chaussure) et 2.500 emplois". S'y ajouteraient une centaine de personnes du siège social.

"Cela suppose toutefois que les pouvoirs publics, les banques comme les actionnaires se mobilisent en renfort de cette proposition pour sauvegarder durablement la marque française", souligne Beaumanoir.

"On s'attendait à mieux que ça"

Cette offre, qualifiée de "seule sérieuse" par Karim Cheboub, coordinateur CGT de Vivarte, ne reprendrait cependant que "moins de la moitié du personnel" : "On s'attendait à mieux que ça. Il semble que la crise du Covid-19 ait dissuadé les investisseurs potentiels", a-t-il affirmé à l'AFP, évoquant une "catastrophe sociale".

D'autres offres émanent d'enseignes spécialisées dans la chaussure, telles Chaussea ou Besson, a précisé M. Puy. Il a également évoqué l'enseigne Gémo et des groupes de "distribution alimentaire".

Il faut absolument que les actionnaires actuels, qui se sont gavés quand il y avait de la trésorerie, mettent la main à la poche

Pour Claire Vigouroux de Force Ouvrière, "ce sont des annonces violentes", d'autant qu'aucune offre ne prévoit de reprendre les deux centres logistiques de l'enseigne qui emploient plus de 500 personnes dans l'Indre. "Il faut absolument que les actionnaires actuels, qui se sont gavés quand il y avait de la trésorerie, mettent la main à la poche pour accompagner les milliers de salariés et leurs familles qui seront sur le carreau", insiste Claire Vigouroux.

Un espoir qu'a déjà balayé M. Puy: "Le PSE ne sera pas très généreux car nous n'avons pas les moyens de l'être".

Démantèlement

Depuis l'arrivée de ce spécialiste des restructurations à la tête de Vivarte en juillet 2017, plusieurs enseignes (Chevignon, Cosmoparis, André, Kookaï, Naf Naf, Besson) ont été cédées, faisant craindre aux syndicats son prochain "démantèlement".

A l'issue du processus de cession de la Halle, il ne restera du groupe que deux enseignes, Caroll et Minelli, "qui ne sont pas à vendre" a précisé Patrick Puy.