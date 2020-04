Confinement : La Normandie pas la plus mal logée selon l'Insee

L'Insee Normandie publie un focus sur le confinement en Normandie sur la base du recensement de 2016.

Il apparaît que près des trois quarts des Normands sont confinés en maison individuelle (2 439 900 personnes contre 805 500 en appartement et 69 200 en communauté).

La situation matérielles des Normands semble plus confortable que la plupart des autres régions françaises.

Les Logements sur-occupés en Normandie

2,5% des ménages vivent dans un logement sur-occupé en Normandie (133 200 personnes). On est loin des régions où la situation est tendue que ce soit l’Île-de-France (12,7 %) ou en Provence-Alpes Côte d’Azur (7,5 %). 8,2% de la population française vit actuellement dans un logement sur-occupé.

C'est sur l'agglomération d'Evreux que l'on trouve le plus de logements sur-occupés dans notre région (De 5 à 10% des logements).

La Baie de Seine, la vallée de la Seine, les agglomérations de Caen, Rouen et du Havre compte de 3 à 5% de logements sur-occupés.

Les personnes âgées isolées

Un peu plus d'un quart de ses Normands a plus de soixante ans et ce sont les personnes âgées qui sont les plus nombreuses à vivre seul.

Près d'un quart des 60 ans et plus (260 400 personnes) vit seul. Il s'agit essentiellement de femmes (73%).

La moitié de ses personnes âgées vivant seules ont 75 ans ou plus et 34% d'entre elles logent en appartement.