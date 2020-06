Confinement : la paroisse de Notre-Dame-de-Nantes a perdu 31.000 euros

La paroisse de Notre-Dame-de-Nantes, qui regroupe trois églises du centre ville de Nantes, l'église Sainte-Croix, la basilique Saint-Nicolas et l'église Notre-Dame-de-Bon-Port, a fait ses calculs. Les messes supprimées pendant le confinement, et du même coup les quêtes dominicales, ont fait perdre à cette paroisse environ 31.000 euros par rapport à l'an dernier sur la même période.

Les quêtes des grandes célébrations

Pendant toute cette période, mariages et baptêmes ont été repoussés, les enterrements se sont déroulés dans la plus stricte intimité, mais c'est surtout l'argent de la quête qui a manqué. "Et notamment des très grosses célébrations", explique Loïc Le Huen, le curé de la paroisse Notre-Dame-de-Nantes. "Il y a eu les Rameaux, Pâques, l'Ascension. Pendant ces célébrations, les fidèles viennent en nombre et se sont des quêtes importantes. Nous n'aurons pas ces revenus là cette année."

Pendant le confinement, "on avait proposé aux gens de mettre de côté ce qu'ils auraient donné chaque dimanche à la quête dans une tirelire, et de nous reverser ces sommes après le déconfinement, indique le curé. On attend des retours de ces dons là, un arriéré de la quête en quelque sorte, et on lance aussi un appel aux dons exceptionnel." Car l'Eglise ne vit que des dons, rappelle le curé. "Depuis la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat" de 1905, "l'Etat ne subventionne aucun culte". L'Eglise fonctionne grâce "à la générosité des fidèles".