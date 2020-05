Confinement : la pression remonte pour les brasseurs de L'Yonne

L'année avait bien commencé pour la Brasserie Maddam à Chablis. Les ventes de cette bière artisanale et biologique augmentent chaque année depuis sa création il y a 3 ans. L'an dernier et jusqu'au 15 mars, cette croissance se situait autour de 50%. Le confinement a stoppé net cette progression. Les commandes ont ensuite repris petit à petit début avril, sauf bien entendu pour les cafés, hôtels et restaurants, tous toujours fermés.

Magasins bio et supermarchés pour se maintenir

"Nous ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier pour la distribution" explique Alexis Madelin, co-fondateur de l'entreprise, "le confinement a été plus difficile pour ceux qui travaillent en majorité avec les bars, hôtels et restaurants. Nous, nous vendons aussi aux magasins d'alimentation bio, un peu aux supermarchés, un peu à l'export, nous avons un modèle de vente volontairement dispersé."

Un début de saison raté

Des initiatives de ventes locales ont permis de relancer la machine et si les choses en restent là, le coup de frein de la mi-mars ne portera pas trop à conséquence pour la brasserie chablisienne, même si il y aura quand même un manque à gagner. "la saison pour la brasserie débute en avril et cette année avec le beau temps, on aurait pu faire un mois exceptionnel et ça on ne le récupèrera pas" analyse Alexis Madelin.

Ça reprend très fort (le patron de la Brasserie Popihn)

La Brasserie Popihn à Vaumort a connu la même trajectoire avec un arrêt brutal des ventes en mars après un très bon début d'année. Les trois salariés ont été mis au chômage partiel.

La brasserie Popihn se distingue aussi par ses étiquettes toujours très oniriques © Radio France - Renaud Candelier

La reprise s'amorce depuis une bonne semaine "Je n'ai vendu que deux ou trois palettes pendant le confinement, mais depuis une bonne semaine ça reprend très fort" affirme Arnaud Popihn, le patron, "on a presque du mal à suivre".

Un retour significatif des ventes

La Brasserie de Vézelay a pu amortir le choc car la distribution vers les hôtels, cafés et restaurants ne représentent que 15 % de son chiffre d'affaire. Les ventes de bière dans les supermarchés ont quand même souffert au début. "Dans un premier temps les consommateurs se sont surtout jetés sur les produits indispensables" explique Marc-Olivier Bernard, dirigeant de Fabulous French Brasseurs, dont la brasserie de Vézelay est une filiale, "ensuite ils se sont dits qu'il était quand même plus agréable d'être confiné avec une bonne bière. On a donc retrouvé ensuite des ventes significatives."

Avec le déconfinement, les commerciaux de ces brasseurs vont pouvoir à nouveau se déplacer et travailler à la diffusion de leurs produits chez de nouveaux distributeurs. Cette activité de prospection et de développement a elle aussi souffert ces dernières semaines de la crise sanitaire.