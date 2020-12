Confinement : la région Grand-Est renforce ses aides aux entreprises et aux associations

Un magasin fermé à cause du confinement et du Covid-19

Le conseil régional du Grand-Est renforce son Fonds Résistance pour les entreprises touchées par ce deuxième confinement. Une subvention pour payer les loyers est désormais disponible. Les autres aides sont renforcées et leurs conditions d’accès assouplies.

Une aide pour payer les loyers

Les entreprises qui ont dû interrompre leur activité entre les mois de novembre 2020 et janvier 2021 peuvent bénéficier d’une aide pour payer leur loyer. Son montant peut atteindre 1000 euros par mois de fermeture, soit 3000 euros en tout. La demande pourra se faire en ligne sur le site du Conseil régional du Grand-Est.

Sont éligibles les sociétés qui comptent moins de 5 salariés et réalisent un chiffre d’affaire annuel inférieur à 350 000 euros. Continuer à payer les charges alors que l’argent ne rentre plus dans les caisses, c’était une difficulté soulignée par de nombreux commerçants. La région Grand-Est a prévu une enveloppe de 5 millions d’euros.

Une aide pouvant atteindre 3000 euros est également disponible pour les entreprises qui se numérisent, notamment les commerces qui investissent pour se mettre à la vente en ligne.

Des avances remboursables plus élevées et plus accessibles

L’avance remboursable, destinée à conforter les trésoreries et compenser les pertes d’activité, est portée de 20 000 à 30 000 euros maximum pour les secteurs les plus touchés : tourisme, culture, événementiel... Les bénéficiaires pourront commencer à rembourser l’aide dans 3 ans et non plus 2 ans.

Sont concernés par cette avance remboursable les entreprises, les associations (y compris les clubs sportifs) et désormais les agriculteurs. Ces derniers pourront inclure les pertes liées aux conditions climatiques dans leur demande.

Les demandeurs n’auront plus besoin de justifier du refus d’un prêt garanti par l’Etat pour bénéficier d’une avance remboursable. Le critère a été supprimé pour permettre au plus grand nombre d’accéder aux aides.

Lancé fin mars, le Fonds Résistance prévoit une enveloppe globale de 44 millions d'euros pour tout le Grand-Est. Dans les Ardennes, seul le tiers de l'enveloppe a été consommée.