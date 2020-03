Confinement : la Région Nouvelle Aquitaine lance un numéro pour les entreprises en difficulté

La Région Nouvelle-Aquitaine vient de créer un numéro de téléphone, une adresse e-mail et un site internet pour répondre aux questions des entreprises touchées par le Covid-19 et les mesures de confinement. Le Conseil Régional a prévu un plan d'urgence de 50 millions d'euros.

La région Nouvelle Aquitaine va verser 50 millions d'euros, pour aider les entreprises à surmonter la crise du coronavirus. Le président, Alain Rousset avait annoncé le montant de ce plan d'urgence dès le lendemain du début du confinement, le 18 mars.

Ce lundi 23 mars, le Conseil régional annonce être à la disposition et à l'écoute des entreprises, artisans, auto-entrepreneurs et agriculteurs via différents canaux :

un numéro de téléphone : 05 57 57 55 88 (du lundi au vendredi, de 9 h à midi et de 14 h à 17 h) ;

(du lundi au vendredi, de 9 h à midi et de 14 h à 17 h) ; un e-mail : entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr

Vous pouvez également trouver des informations sur les divers volets de ce dispositif d'aides sur le site internet de la région.