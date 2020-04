Confinement : la région Nouvelle Aquitaine ouvre sa plateforme pour demander des aides d'urgence

Entreprises, artisans, agriculteurs, indépendants et associations situés en Nouvelle-Aquitaine peuvent désormais déposer leurs demande d'aide d'urgence. La région vient de mettre en place une plateforme en ligne pour déposer les dossiers.

Entreprises et associations peuvent déposer leurs demandes d'aides d'urgence en ligne (photo d'illustration)

Pour venir en aide aux entreprises et aux associations dont l'activité est ralentie, voire stoppée par les obligations de confinement, la Région Nouvelle-Aquitaine a voté un plan d'urgence de 73 millions d'euros. Une plateforme en ligne vient de voir le jour pour permette le dépôt des dossiers.

Qui peut en bénéficier?

Cette aide s'adresse aux personnes physiques (travailleurs indépendants, artistes-auteurs, etc.) et aux personnes morales de droit privé (sociétés, associations, etc.) qui exercent une activité économique sur le territoire régional. Elle s'articule autour de deux volets.

Le volet 1 est destiné à aider les plus petites entreprises touchées économiquement par la crise du coronavirus. Instruit par l'Etat, vous avez jusqu'au 30 avril 2020 pour déposer votre dossier.

pour déposer votre dossier. Le volet 2 est destiné à soutenir les entreprises ou associations employeurs confrontées à une rupture de trésorerie. Instruit par la région Nouvelle-Aquitaine, vous avez cette fois jusqu'au 31 mai 2020 pour déposer votre demande.

Sont éligibles les entreprises ou associations de 10 salariés ou moins, avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60.000 euros sur le dernier exercice clos.

Les aides seront versées aux entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou ont perdu au moins 50% de leur chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019.

Pour bénéficier du volet 2, il faut avoir déjà bénéficié de l’aide forfaitaire du volet 1.

Quel est le montant des aides?

L'aide, d'un montant maximal de 3 500 € sera répartie de la façon suivante:

Pour le volet 1, une aide mensuelle maximale de 1500 euros pourra être versée aux entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 et qui auront subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020.

Pour le volet 2, une aide allant de 2000 à 5000 euros pourra être attribuée aux entreprises ou associations éligibles à l'aide de 1 500 €. Pour bénéficier de l'aide complémentaire de 2 000 €, elles doivent notamment attester sur déclaration dématérialisée qu'elles emploient au moins un salarié au 1er mars 2020 et qu'elles se trouvent dans l'impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les trente jours suivants.

Où déposer sa demande ?

Pour l'aide maximale de 1500 euros (le volet 1) sur le site internet des impôts : https://www.impots.gouv.fr/portail/. Une estimation de la perte du chiffre d'affaire vous sera demandée.

Pour l'aide allant de 2000 à 5000 euros (le volet 2) sur la plateforme mise en place par la Région : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/coronavirus-fonds-national-de-solidarite

Le service relations usagers de la région Nouvelle-Aquitaine peut répondre à vos questions au 05 57 57 55 88 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h? Vous pouvez également envoyer un courriel à l'adresse : entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr