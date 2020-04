Confinement : la vente à emporter, le remède pour certains restaurateurs du Territoire de Belfort

Que diriez-vous d'un bon petit plat ? Mais attention pas au restaurant, vous le savez, ils sont fermés en raison du confinement jusqu'à mi juillet au moins. Mais il est possible d'aller chercher son plat à emporter (ou de se le faire livrer) dans les établissements qui jouent la carte de "l'emporter". Dans le Territoire de Belfort, c'est même possible sans restriction d'horaire depuis un arrêté préfectoral du 17 avril qui autorise désormais les restaurateurs à vendre leurs plats à emporter au-delà de 20h (sauf pour les épiceries de quartier en ville qui elles restent fermées toute la nuit). Pour certains patrons du département, comme la profession est à l'arrêt depuis mi-mars, ce dispositif leur permet de permet de limiter la casse financièrement.

"C'était devenu invivable de ne pas travailler" - Özlem Varak du restaurant du Parc à Belfort

C'est le cas du restaurant du Parc à Belfort, spécialisé dans les grillades. L'établissement a fermé depuis l'instauration du confinement, mais les patrons ont finalement décidé de se lancer dans la vente à emporter. C'était intenable financièrement confie Özlem Varak, la femme du patron "C'est devenu insurmontable au niveau des charges, on a des salariés aussi. Donc cette vente à emporter, ça va nous permettre d'éviter la casse". Avec une cuisine d'été en extérieur mais des règles très strictes à respecter insiste la restauratrice "Interdiction de manger sur place. La loi est là et on compte justement sur nos clients pour respecter les mesures sanitaires,on a mis un affichage en conséquence pour éviter que les gens se croisent. Tout sera à emporter". Les clients pourront commander par téléphone avant de venir récupérer leurs plats. Un système de livraison devrait également être mis en place.

"Ce n'est pas la panacée mais cela va permettre à certains de ne pas sombrer davantage, c'est une porte de sortie" estime Christian Orlandi, le président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat dans le Territoire de Belfort au sujet de la vente à emporter dans la restauration dans le département.

Même son de cloche pour Philippe Dillmann qui tient l'auberge Aux Trois Bonheurs à Etueffont, un petit village du pays sous-vosgien. Le restaurateur, spécialisé dans les cuisses de grenouille et fritures de carpes, fait de la vente à emporter depuis le début du confinement. Le patron a dû adapter sa carte en proposant des pizzas, et en gardant ses plats traditionnels à emporter pour le dimanche midi uniquement "Je fais un peu plus de chiffre d'affaires avec la vente à emporter, ça me permet de sauver un peu les meubles et de payer mes loyers de mur" explique Philippe Dillmann qui apprécie également l'autorisation préfectorale de vendre au-delà de 20h "J'ai une clientèle d'infirmières libérales, ou en EHPAD qui finissent le travail tard et donc arrêter les pizzas à 20h, c'était trop tôt".

"Les gens nous disent merci" - Philippe Dillmann, patron de l'auberge Aux Trois Bonheurs d'Etueffont

Philippe Dillmann voit aussi dans cette vente à emporter de ses plats un acte citoyen "Les gens nous disent, c'est sympa. Je suis le seul dans ce village donc ces moments de confinement, les gens en ont peut-être marre de se faire à manger, donc ils sont bien contents d'aller chercher une petite pizza" conclut le restaurateur.

La vente à emporter dans la restauration dite traditionnelle reste difficile à quantifier dans le Territoire de Belfort "Tous ne vont pas se lancer dans cette pratique" rappelle Christian Orlandi "parce que la législation est contraignante selon que vous appartenez à la Chambre de Commerces et d'Industrie ou à la Chambre de Métiers". Mais le président de la Délégation terrifortaine explique que des autorisations temporaires peuvent être accordées à ceux qui souhaitent se mettre aux plats à emporter.

Il est bien de rappeler que ce dispositif de vente de plats à emporter est soumise à un protocole sanitaire très strict. Chaque restaurateur doit d'ailleurs afficher le nombre de clients autorisés, et les modalités de circulation à l'intérieur de son établissement.