Confinement : la vente des vins des Hospices de Beaune est sauvée !

La vente des vins des hospices de Beaune aura bien lieu et se déroulera, comme prévu, le trosième dimanche de novembre en présence des acheteurs. C'est le député maire de Beaune, Alain Suguenot, qui s'en rejouit dans un communiqué publié ce lundi 2 novembre. Il précise aussi qu'un protocole très strict permettant d’assurer la sécurité sanitaire de tous les participants sera observé.

Le noms des parrains sera précisé ce jeudi au cours d'une conférence de presse.

Un événement incontournable en Côte-d'Or

Cette vente de charité attire chaque année des acheteurs du monde entier et finance une grande partie de l'hôpital de Beaune. Elle aura lieu comme d'habitude dans la salle des pôvres de l'Hôtel Dieu le dimanche 15 novembre.

On sait déjà que la pièce de charité sera cette année un Clos de la Roche Grand Cru, dans le vignoble de la Côte de Nuits. L'an dernier, en 2019, la "pièce des présidents" avait été adjugée pour 260.000 euros, au profit l’Association Autour des Williams et l’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière.

En 2020, avec le coronavirus, les bénéfices iront aux personnes qui travaillent dans les hôpitaux.

Le député-maire de Beaune est soulagé

Le député-maire de Beaune, Alain Suguenot Copier

La pire des choses aurait été de ne pas l'organiser - Alain Suguenot

Dans son communiqué le député-maire de Beaune estime que "la pire des choses aurait été de ne pas l’organiser, car il s’agit en tout premier lieu d’assurer les ressources permettant de _pérenniser les investissements nécessaires à l’Hôpital_, car je rappelle que l’ensemble des travaux de rénovation sont entrepris grâce aux fruits de cette vente, sans dotation extérieure et sans financement de l’Etat. A travers cette décision, c’est aussi l’oeuvre de bienfaisance et de charité de Nicolas Rolin et de Guigone de Salins que nous poursuivons, puisque la pièce de charité bénéficiera cette année directement aux personnels soignants, à travers la FHF et le CGOS."