Confinement : la Ville d'Orléans vole au secours de la création artistique

La Ville d'Orléans se mobilise pour aider les acteurs du monde de la culture qui souffrent particulièrement de la crise sanitaire et du reconfinement. Elle met en place un Fonds exceptionnel de soutien à la création, à hauteur de 250.000 euros. La somme sera votée lors de l'examen du budget 2021 au conseil municipal du mois de décembre.

Soutien aux artistes locaux

Dans la répartition, 200.000 € sont destinés aux structures labellisées (le CADO le centre dramatique national, le CCN le centre chorégraphique, la Scène Nationale, l'Astrolabe) et 50.000 euros pour aider les compagnies et les artistes indépendants locaux. "Nous soutenons la création par de l'appel à projets dans les arts plastiques, photographie, peinture, sculpture, il s'agit de pouvoir faire des créations qui seront exposées dans les murs et hors les murs, dès le début de l'année 2021. Il faut montrer que la culture est vivante, dans les rues et sur les places" explique l'adjoint à la culture William Chancerelle.

Les structures et les artistes ont surtout besoin de préparer l'après-confinement, "c'est important car la culture est le coeur de notre vie à tous, le monde redémarrera si la culture ne meurt pas" dit-il.

Soutien aux librairies de proximité

Dans ce Fonds exceptionnel de soutien à la culture, un nouveau coup de pouce est donné aux librairies. Elles restent fermées malgré leurs appels à l'aide au gouvernement. La ville d'Orléans qui a débloqué le mois dernier une enveloppe de 10.000 euros pour acheter des livres destinés aux bibliothèques et médiathèques, a décidé de remettre la main au porte-monnaie. Elle va leur passer commande à hauteur de 20.000 euros dès le début de l'année 2021.

La vitrine d'une librairie à Orléans, fermée dans le cadre des mesures contre le coronavirus © Radio France - Anne Oger

C'est une bonne mesure, reconnait Sophie Todescato, la responsable de la librairie Les Temps modernes située près de la place de Gaulle à Orléans, "car les mairies ne peuvent pas vraiment agir pour des commerces privés, donc cette idée de débloquer des fonds pour que les bibliothèques puissent acheter des livres aux librairies locales, c'est tout à fait vertueux. Au final tout le monde en profite , nous, ces structures qui sont en général plutôt habituées à ce que leur budget baisse d'année en année et au bout du compte les usagers en bénéficient aussi".

Et dans le cadre de son plan de soutien aux commerçants, la Ville d'Orléans a également prévu d'intégrer sur son site internet les liens vers les sites des différentes librairies.