Depuis le début du confinement, la ville de Pontarlier a dû se réorganiser pour aider les plus démunis. Colis alimentaires, hébergement des sans-abris, suivi des personnes isolées, il a fallu repenser l’aide sociale face aux contraintes de l’épidémie.

Confinement : la ville de Pontarlier aux côtés de ses habitants les plus fragiles

En matière d’aide sociale, à Pontarlier comme partout, beaucoup d’associations ont interrompu ou fortement réduit leurs activités avec le confinement. Le Centre Communal d'Action Sociale a également été forcé de limiter sa présence physique sur le terrain. Mais les services se sont réorganisés et le dispositif mis en place pour assurer une aide aux citoyens les plus fragiles est désormais rodé.

Ainsi pour l’aide alimentaire, la ville de Pontarlier travaille main dans la main avec la Banque Alimentaire et la Croix Rouge. Toutes les semaines, un véhicule municipal va charger deux tonnes de nourriture dans les entrepôts de la Banque Alimentaire à Besançon et ramène sa cargaison dans la capitale du Haut-Doubs. Les colis, qui comprennent aussi des produits d’hygiène, sont préparés le jeudi matin et distribués par la Croix Rouge dans la foulée.

Plus de 1200 colis alimentaires distribués

Les circuits de distribution habituels étant inopérants, les colis sont soit livrés directement à domicile soit à des points de retraits à des horaires prédéfinis. Depuis le début du confinement, 866 colis ont ainsi été distribués à environ 200 familles du Grand Pontarlier, et 360 autres dans tout le Haut-Doubs, jusqu’à Morteau et Villers le Lac. Pour l’instant il s’agit essentiellement de denrées sèches. « C’est un point à améliorer » pour Bénédicte Hérard, adjointe au maire chargée de l’action sociale, « l’objectif est de proposer bientôt des produits frais pour diversifier l’offre alimentaire. »

Pour les personnes sans domicile fixe, un accueil permanent a été ouvert en lien avec l’ADDSEA, dans les locaux du CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale), boulevard Pasteur. Il est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. « Le dispositif fonctionne de manière satisfaisante », estime le maire de Pontarlier Patrick Genre. Sept personnes y sont hébergées et y bénéficient de repas. Une vingtaine de personnes, pas forcément SDF mais vivant dans des habitats très précaires, sont également soutenues par ce nouveau service.

La ville a également mis en place un dispositif de suivi des personnes âgées isolées, sur la base des fichiers de téléalarme, des données issues des épisodes de canicules, ou de signalements. 314 appels téléphoniques ont ainsi été passés à ces personnes âgées, pour garder le contact, vérifier que tout va bien et les soutenir moralement.

Un accueil des enfants de personnel soignant pendant les vacances

« L’ensemble de ces aides sera prorogé aussi longtemps que nécessaire » annonce Patrick Genre, le maire précise aussi que la ville va prendre le relais de l’Education Nationale lors de la période des vacances scolaires qui débute ce vendredi, pour assurer un service de garde des enfants de personnel soignants ou de sécurité (police, pompiers notamment). Ce service sera assuré par les Francas du Doubs, pour les enfants de 3 à 11 ans, dans les locaux de l’école élémentaire Vauthier.