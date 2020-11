Confinement : la nouvelle vitrine internet des commerçants de Grand Poitiers

Les commerçants et producteurs de plus en plus nombreux

Une vitrine digitale qui recense les commerçants, artisans, producteurs locaux pour les soutenir durant cette période économique très compliqué pour eux avec le confinement.

Un site pour soutenir les commerçants et artisans locaux - GP

Chaque commerçant est invité à se référencer à travers son activité; ses prestations, ses services ses produits. Il indique également s'il propose des livraisons à domicile, des retraits en magasin, un achat à distance, des visites sur rendez-vous. Pour chaque professionnel référencé on connait les horaires, l'adresse avec une géolocalisation sur une carte et un lien bien sûr vers le site web ou les réseaux sociaux comme une page Facebook.

exemple de fiche de commerce - GP

Un site de plus mais pas un site de trop

Les collectivités qui promettent également d'accompagner les professionnels les moins à l'aise avec internet. Car certains ont déjà fait part de leur crainte, soit de ne pas savoir, soit ne pas avoir le temps. Et puis se pose la question de ce nouveau site et de sa pertinence, ça sera certes un site de plus mais pas un site de trop, souligne l'association des commerçants de Poitiers, Poitiers le centre, partenaire de cette initiative avec une campagne de communication qui débute. Et d'ailleurs tous les commerçants et artisans qui ne l'ont pas encore faits sont invités à s'inscrire gratuitement pour être référencés sur Maboutique.grandpoitiers.fr