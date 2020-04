Confinement - Landes : des bons d'achat pour soutenir les commerçants

Un système de bons d'achat en ligne est lancé, dans les Landes, pour soutenir les commerçants qui doivent rester fermés en cette période de confinement. Les consommateurs peuvent acheter ces bons dès aujourd'hui. Ils serviront plus tard, quand les magasins rouvriront.

L'idée c'est d'apporter de la trésorerie aux commerçants ; certains n'ont plus aucune rentrée d'argent depuis le 17 mars, depuis le début du confinement. En allant sur un site internet dédié, ici, les consommateurs peuvent acheter ces bons d'achat, 20, 50 ou 100 euros, en choisissant la commune et le magasin concerné : assez peu de commerçants sont pour l'instant inscrits sur la plateforme (3 à Mont-de-Marsan, 4 à Dax, 5 à Biscarrosse, etc.), mais la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Landes, à l'origine de cette initiative, espère qu'un maximum de commerces seront bientôt référencés.

Dès que le consommateur achète un bon d'achat, l'argent est aussitôt versé au commerçant, qui peut s'en servir pour payer ses coûts fixes, comme son loyer ou ses factures d'électricité. Le consommateur, lui, pourra utiliser le bon d'achat dès que les commerces rouvriront et jusqu'à la fin de l'année 2020. Pour profiter du bon d'achat, il suffira de présenter l'email reçu au commerçant concerné.

"Il s'agit d'un geste solidaire que peuvent faire les consommateurs envers leurs commerçants, explique François Lafitte, le président de la CCI des Landes. Les magasins sont fermés, les chiffres d'affaire sont à zéro. Il y a beaucoup d’inquiétude parmi les commerçants et nous devons trouver des solutions pour leur redonner le moral, leur donner envie de rouvrir, de recréer une dynamique de services et de commerce auprès de leurs clients."