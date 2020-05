Confinement : Sauvegarde 56 passe par Le Bon Coin pour équiper ses appartements de réinsertion

Cette période de confinement oblige les associations d'aide à trouver des solutions parfois insolites pour continuer à mener leurs missions.

C'est le cas de Sauvegarde 56, une structure qui emploie plus de 500 personnes dans le Morbihan et qui aide des populations défavorisées à se réinsérer.

Parmi ses missions : la mise en sécurité de femmes victimes de violences conjugales dans des appartements temporaires. L'association a dû s'adapter à l'arrêt des livraisons dans les grandes surfaces quand elle a voulu équiper 12 logements sur Lorient, Vannes et Auray.

500 coups de téléphone en quelques jours

L'association morbihanaise a donc fait chauffer le téléphone en passant sur Le Bon Coin pour trouver des meubles. Françoise Guillard la directrice du dispositif "habitat, insertion et santé" explique : "Ce n'est pas facile pour une femme de partir dans un moment de confinement. On a accéléré sur l’ouverture de nos appartements parce qu’on pense qu’on va avoir beaucoup de demandes à la fin du confinement. On s’est dit qu’il fallait s’adapter et ne pas attendre que les magasins rouvrent. C’est pour cela qu’on est passé par le Bon Coin".

De Vannes à Pont l'Abbé

Misha Markarian, le responsable de la gestion locative a donc passé des centaines de coups de téléphone dans le Morbihan mais aussi dans le Finistère pour trouver son bonheur : "Grâce à ce site on a pu équiper 6 logements avec chacun un style différent. Par exemple les canapés sont tous en cuir et en très bon état. J’ai dû passer 500 coups de fil de Vannes à Pont l’Abbé. Je me souviendrai de tous ces gens hyper gentils que j’ai eu au bout du fil".

Des particuliers qu'il a parfois fallu rassurer, les arnaques étant nombreuses sur les sites d'annonces entre particuliers. Certains ont même décidé de donner gratuitement leur meuble ou de baisser le prix. Des meubles que les équipes de l'association viennent ensuite chercher les meubles avec des camions directement chez les particuliers.