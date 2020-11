Confinement : le CCAS de Laval passe près de 200 coups de téléphones par semaine aux personnes âgées, isolées

C'est un coup de téléphone qui est loin d'être anodin pour ces personnes. Celles qui vivent isolées, celles qui sont âgées et qui souffrent pendant ce nouveau confinement. Actuellement, trois agents appellent deux fois par semaine près de 190 habitants, recensés sur une liste. La même que celle du premier confinement. "Les personnes sont contentes quand on les appelle. Même si leurs enfants font des courses, elles n'ont parfois personne à qui parler la journée" explique Céline Grosbois, agent d'accueil au CCAS de Laval.

Reportage au cœur de la plateforme téléphonique du CCAS de Laval Copier

Par rapport au premier confinement, qui avait été beaucoup plus brutal en mars, cette dernière note quelques différences dans l'état d'esprits des personnes les plus fragiles. "Je pense qu'elles prennent ça moins au sérieux aujourd'hui. Certaines vont faire leurs courses alors qu'elles sont fragiles. Je ne sais pas si c'est par énervement mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la lassitude" observe Céline Grosbois. Les agents du CCAS ont reçu le renfort d'une assistante du maire de Laval, Anaëlle Allain. "_J'avais moins de choses à faire au cabinet du maire depuis le reconfinement, donc j'ai proposé de donner un coup de pouce au CCAS pour contacter les personnes âgée_s" explique la jeune femme.

Le dispositif est très inspiré de celui qui avait été mis en place en mars, pour le premier confinement. À l'époque des élus de l'ancien conseil municipal, sous l'égide de François Zocchetto, avait aussi mis la main à la patte pour contacter les personnes les plus fragiles. "Les gens avaient beaucoup plus de questionnement. Et à chaque prise de parole d'Emmanuel Macron ou du gouvernement, on avait deux-trois jours derrière de questions de la part des habitants" explique Isabelle Lemoine-Fabre, responsable du service étude et développement social au CCAS de Laval.