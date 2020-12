Confinement : le diocèse de Nantes impacté à hauteur de plus d'un million d'euros

Avec les messes à jauge réduite, les mariages et baptêmes reportés, Pierre Hardy, l'économe du diocèse de Nantes évalue la perte annuelle entre un et un million et demi d'euros. Le budget annuel du diocèse est de plus de 20 millions d'euros dont la moitié qui sert à rémunérer les laïques et les prêtres.

Du chômage partiel

"Nous avons la chance d’être un diocèse qui a quelques réserves, _ce qui nous a permis de passer cette année convenablement"_explique Pierre Hardy. Le diocèse n'a pas eu besoin de recourir à l'emprunt. "Nous avons malheureusement eu recours au chômage partiel mais c'est relativement marginal" conclue l'économe du diocèse de Nantes.