Confinement : un nouveau protocole sanitaire "conclu vendredi" en vue d'une réouverture des commerces

Bruno Le Maire a annoncé ce lundi sur CNews que le gouvernement planchait sur un nouveau protocole sanitaire concernant "l'ensemble des commerces et la grande distribution", en vue d'une éventuelle réouverture des établissements et rayons dits "non-essentiels". Une réouverture envisagée alors que la circulation du coronavirus semble refluer ces derniers jours.

Un protocole "conclu vendredi et opérationnel lundi"

"On y travaille avec Olivier Véran (ministre de la Santé, ndlr) et Elisabeth Borne (ministre du Travail, ndlr), il doit être conclu vendredi et être opérationnel lundi prochain", a expliqué le ministre de l'Economie. "On va passer la semaine à écouter toutes les fédérations de commerce [...], et on va trouver à chaque fois les meilleures solutions pour que l'on ait pas à changer les règles sanitaires tous les quatre matins".

Certains commerces pourraient-ils donc rouvrir dès le lundi 23 novembre ? Ou le 27 novembre, jour du Black Friday ? Ou le 1er décembre, date à laquelle le confinement actuel est pour le moment censé prendre fin ? "Plus vite on pourra ouvrir, mieux ce sera", a estimé Bruno Le Maire, qui conditionne ces réouvertures au fait que "l'épidémie continue de refluer".

Des achats sur rendez-vous ou des jauges plus importantes

La ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a de son côté jugé qu'il "serait idéal de pouvoir permettre quelques réouvertures" de commerces le 1er décembre. "Si on arrive à définir des protocoles sanitaires qui nous permettent, soit sur rendez-vous, soit de manière organisée avec une jauge plus importante, de rouvrir le 1er décembre, ce serait une très bonne nouvelle", a-t-elle déclaré sur franceinfo.

Agnès Pannier-Runacher n'a pas totalement écarté l'hypothèse d'une réouverture le 27 novembre, date qui correspond au Black Friday, durant lequel les géants du e-commerce enregistrent traditionnellement un volume de transactions très important. "On en est encore au stade des consultations, donc je ne vais pas faire d'ouverture et de fausses promesses", a-t-elle répondu.

Quelle que soit la date de réouverture des commerces jugés "non-essentiels", les bars, restaurants et salles de sport resteront fermés au-delà du 1er décembre, a annoncé Jean Castex jeudi soir lors d'un point presse sur la situation sanitaire, suscitant inquiétude et colère chez les professionnels.