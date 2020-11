Confinement : le magasin E.Leclerc de Villers-Bocage accueille trois boutiques du centre-ville

C'est plutôt rare. Pourtant cela se passe vraiment à Villers-Bocage, commune du Calvados située à l'Ouest de Caen. Une grande enseigne accueille dans son magasin trois petites boutiques de proximité qui ont dû baisser le rideau suite à l'annonce du nouveau confinement en France. Les dirigeants du magasin E.Leclerc de la commune ont en effet décidé d'ouvrir leurs portes à leurs confrères du centre-ville pour leur permettre de vendre leurs marchandises à leurs clients.

L'expérience du premier confinement

Ce n'est pas la première fois que les propriétaires de cette enseigne se tourne vers le commerce de proximité. "Lors du premier confinement on s'est posé la question de savoir comment on pouvait aider les commerçants et les artisans du territoire de Villers-Bocage, explique Julien Guerton, directeur du Leclerc. Et donc on a proposé à tout le monde de leur vendre, d'acheter leurs produits ou leur donner la possibilité d'exposer leurs marchandises dans le magasin." Et quand Emmanuel Macron a annoncé le reconfinement, la proposition leur a été de nouveau faite.

"Rien ne les obliger à le faire, c'est un vrai geste de solidarité, souligne Lucie Bisson propriétaire des boutiques de prêt à porter Territoires de Femmes et Terre d'Hommes. Evidemment je préférerai que mes clients viennent dans mon commerce. Mais ce n'est pas possible. Là, on a exploité un cadre légal qui le permet. Il faut trouver des solutions pour écouler le stock. Chaque article vendu supplémentaire est bénéfique et peut sauver une entreprise." Surtout dans cette période de Noël où les entreprises ont reçu leurs commandes et qu'il faut maintenant vendre. "Cela ne compensera pas la perte de notre chiffre d'affaires, précise Aurore Goguet qui vend des articles de puériculture dans sa boutique Les joues à bisous, mais c'est toujours mieux que rien."

Tout le monde perdant

Face à la colère des petits commerçants qui se disent victimes d'une concurrence déloyale, le gouvernement a décidé d'imposer à la grande distribution la fermeture des rayons dits "non-essentiels". Une décision du Premier ministre, Jean Castex, qui ne passe pas auprès de Marion Raoult de la boutique Jade Concept Store qui s'est aussi installée au sein du grand magasin de Villers-Bocage : "je ne vois pas trop l'intérêt de toujours tirer les gens vers le bas. Fermer les rayons non-essentiels je ne trouve pas que ça soit très judicieux. Nous ça nous apporte rien de plus dans notre tiroir caisse et ça n'aide pas à aller de l'avant."

"Pour nous c'est une stratégie du tout le monde perdant, poursuit le directeur du magasin Leclerc, Julien Guerton. Les petits commerçants et la grande distribution sont perdants. Même si on a encore la chance d'être ouvert, cette période de Noël est extrêmement importante pour nous. Depuis le premier confinement, il n'y a qu'un grand gagnant c'est le commerce en ligne. Et Amazon en tête. Eux, ils se frottent le main. Nous en attendant on fait le dos rond et on subit."