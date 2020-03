Confinement: le numéro d'appel des CCI pris d'assaut par des patrons de petites entreprises inquiets

2500 dirigeants de PME-PMI, artisans, commerçants et autres indépendants inquiets ont déjà appelé le 02.32.100.520, la ligne ouverte des CCI normandes. Des dirigeants qui ne s'y retrouvent pas dans les différentes mesures annoncées et craignent de ne pas être indemnisés.

Les 5 chambres territoriales normandes ont agit très rapidement pour apporter des réponses aux 110.000 chefs d'entreprise du territoire. 75 conseillers sont depuis la semaine dernière mobilisés pour répondre à leurs appels. La moitie en direct, l'autre moitié chargée de les rappeler un à un avec les réponses précises à leurs questions : "puis-je encore exercer mon activité ? quel document précis dois je présenter ?mes charges seront-elles reportées, et quelles seront les indemnisations ? quid si je n'ai plus de quoi assurer ma production?" Des milliers de questions. Il faut dire que les déclarations successives et évolutives du chef de l'Etat et des différents ministres concernés a de quoi inquiéter.

on y comprends plus rien, mettre au chômage partiel, reprendre le travail ?

Les témoignages de ces entrepreneurs inquiets se multiplient au numéro mis en place par les chambres de commerce et d'industrie de Normandie. La durée d'échange a beaucoup augmenté, de 2 minutes au début de la mise en place à plus d'une dizaine aujourd'hui provenant en majorité de patrons de TPE, du commerce et des services à la personnes. Des professionnels paniqués, voire même à bout. D'où ces durées d'échanges plus longues Car parfois plus qu'une aide à leur difficultés ces dirigeants perdus ont surtout besoin d'écoute .

Le numéro d'appel des CCI est accessible chaque jour même le samedi. Un site internet est par ailleurs disponible. Il est remis à jour heure par heure.