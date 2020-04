Confinement : le plan d'urgence du Grand Dax pour aider les entreprises de son territoire

Pour aider les entreprises de son territoire, l'agglomération du Grand Dax met en place un plan local de relance. Participation au fonds de solidarité et de proximité pour des prêts à taux zéro et augmentation de l'enveloppe dédiée aux aides économiques déjà existantes.

L'agglomération du Grand Dax décide à son tour d'aider les entreprises de son territoire. Le 14 avril dernier, les élus de la collectivité ont décidé d’apporter une première contribution de 120.000 euros au nouveau fonds de solidarité et de proximité pour des besoins en trésorerie. Il sera ré-abondé par le Grand Dax si nécessaire. Par ailleurs, l'agglomération dacquoise augmente de 100.000 euros l'enveloppe dédiées aux aides économiques sur son territoire.

Des prêts publics à taux zéro

Ce fonds de solidarité et de proximité est une enveloppe financière dédiée aux prêts à taux zéro pour les petites entreprises. La Région Nouvelle-Aquitaine et la Banque des territoires participent à hauteur de 24 millions d’euros, soit l’équivalent de 2 euros par habitant. Le Grand Dax et les autres agglomérations ou communautés de communes régionales, en charge du développement économique de proximité, ont été invitées à financer ce dispositif exceptionnel. Cette collaboration territoriale permet de porter ce fonds, géré par les plateformes initiatives, à 30 millions d’euros. Il permettra d’aider financièrement 4.000 entreprises sur des prêts entre 5. 000 et 15. 000 euros.

Les secteurs d’activités éligibles

Les entreprises du secteur du commerce, de l’artisanat et des services de proximité́ (dont les micro-entreprise), créées avant le 1er février 2020, et dont l’effectif de 0 à 10 salariés.

Les associations employeuses de moins de 50 salariés ayant une activité économique.

Les entreprises relevant d’une activité́ métiers d’art telle que définie dans l’arrêté́ du 24 décembre 2015 et entreprises ayant un savoir-faire d’excellence reconnu (labels EPV, OFG, IGIA). Dispositif non ouvert aux professions libérales ou médicale

Les conditions d’attribution

Prêt public à taux 0 et sans garantie, versé en une seule fois.

Entre 5.000 et 15.000 € selon présentation d’un document prévisionnel de trésorerie sur 3 mois, réalisé par l’entreprise ou son expert-comptable

Le prêt pourra atteindre 100% du besoin net mis en évidence, dans la limite de 15.000 €

Le prêt sera remboursé sur 4 ans maximum, avec possibilité d’obtenir un différé de paiement de 1 an

Le demandeur devra être à jour de ses déclaration et paiement de charges fiscales et sociales au 29/02/2020 (tenant compte des reports exceptionnels accordés par l’Etat dans le cadre de la crise du COVID-19). 1 salarié présentant un plan de trésorerie à trois mois

Pour les Landes, l’instruction sera faite par la plateforme locale Initiatives Landes (agents chambre de commerce et chambre de métiers, et avec représentation Région, Banque des Territoires, Département, collectivité dont le Grand Dax…), la gestion des prêts dont leur recouvrement par la coordination régionale Initiative Nouvelle-Aquitaine

Le Grand Dax pourra informer les entreprises sur la démarche de dépôt des demandes (accueil.deveco@grand-dax.fr ; 05 47 55 80 20).

Déposer sa demande

Accédez directement au site pour déposer votre dossier ICI et renseignements région au 05.57.57.55.88

300.000 euros pour soutenir l’investissement sur le Grand Dax

En parallèle, l’agglomération maintient les 17 aides économiques en soutien aux investissements des commerces de proximité et entreprises du territoire.

Mais pour tenir compte de la crise du Covid-19, l’enveloppe 2020 est portée à 300.000 euros, contre 200.000 euros l’année dernière.

Le service développement économique a assuré les versements rapides des aides demandées avant la période de confinement et assure la continuité du service public en poursuivant les instructions des demandes qui sont nombreuses.

Le processus de déblocage des fonds est accéléré pour aider le plus rapidement possible les entreprises en cette période difficile. Aujourd’hui, 16 demandes de subventions à des artisans, commerçants, entreprises, société informatique du Grand Dax, viennent d’être attribuées pour un montant total de 125.412,00 euros.

80% de chaque subvention seront versés aux entreprises sous 3 semaines, un délai divisé par deux pour verser plus rapidement les fonds aux entreprises en cette période difficile.

En savoir plus et déposer un dossier ICI . Contact par mail : accueil.deveco@grand-dax.fr ou par téléphone : 05.47.55.80.20 (service continu pendant la crise).