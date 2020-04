Confinement : Le recours au dispositif du chômage partiel s'accélère et sature les directions du travail

Ce dispositif, concernerait maintenant un salarié sur cinq, "est en pleine montée en puissance", a reconnu la ministre rappelant qu'il avait pour objet de "protéger les emplois" et d'éviter les licenciements. Mais ces chiffres reflètent ils la réalité quand les serveurs des Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi sont encore congestionnés face à l'afflux des demandes depuis deux semaines.

Chez Isovation en zone de Courtine à Avignon , le président Philippe Carle s'impatiente : «on a toujours rien. On n'a pas réussi à s'inscrire au débit et quand on a réussi, depuis on a aucun retour alors qu'on nous annonçait sur la plateforme une réponse sous 48 heures. Et on attend toujours un numéro d'identifiant et un mot de passe pour pouvoir faire cette déclaration de chômage partiel. moi j'ai dû faire mes payes du mois de mars afin que mes collaborateurs ne soient pas lésés. La Direccte on les appelle quasiment tous les jours et aujourd'hui c' un message comme quoi leurs services sont saturés mais toujours pas de réponse ! ».

Pourtant les services de la Direccte s'emploie à résorber ces demandes qui se font sur une plateforme en ligne. A la délégation du Vaucluse ce sont dix agents qui sont ainsi mobilisés pour traiter les entreprises qui requiert le chômage partiel dans le département.

Avec les lenteurs il ne faut pas tarder à enclencher les aides qui sont déjà à disposition des entreprises

Rappelons que le chômage partiel indemnise le salarié à hauteur de 70% du salaire brut et 84% du salaire net. Il est désormais pris en charge intégralement par l'Etat jusqu'à une rémunération brute de 4,5 Smic, ce qui représente 95% des salaires. Au-delà, le différentiel est à la charge de l'employeur.

De son côté l'Union des entreprises de proximité (U2P) signale que de nombreuses demandes de chômage partiel ne font pas l'objet d'une réponse positive sur le terrain alors qu'elles devraient être accordées aux entreprises qui en font la demande. Dans le Vaucluse la présidente de L'U2P elle aussi attend la validation de sa demande de chômage partiel rappelant que les entreprises ont un mois pour faire cette démarche depuis le 16 mars avec effet rétroactif.

Catherine Clota insiste surtout sur les aides que les chefs d'entreprises peuvent enclencher dés à présent : «Je pense surtout au chef d'entreprise travailleur indépendant qui lui a des salariés et qui va plus pouvoir se payer puisqu'il a plus de rentrées. Donc il y a les aides de l'Urssaf qui vont de 500 à 1500 euros par mois, ensuite le secteur bancaire peut différer de six mois vos prêts professionnels et puis il y a aussi le crédit à la trésorerie. c'est un prêt qui peut représenter jusqu'à 25 % du chiffre d'affaire de 2019, trois mois de chiffre d'affaire . On peut vous faire un taux à 0,25 et là ce sera notre nouveau combat pour que le maximum d'entreprises aient accès à ces prêts ».

Ces mesures d'accompagnement et d'autres sont détaillés sur le site de l' Union des entreprises de proximité : u2p-france.fr.