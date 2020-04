Confinement : le secours populaire de l'Hérault crée une plateforme humanitaire à Montpellier

Une plateforme humanitaire est créée à Montpellier par une coordination inter-associative exceptionnelle à l’initiative du Secours populaire de l'Hérault, l'objectif est d’éviter une crise alimentaire pour les publics les plus démunis.

Les associations humanitaires assurent actuellement la distribution de colis alimentaires et d’hygiène à près de 5000 personnes. Le Secours populaire a pu bénéficier de la mise à disposition de deux bâtiments : un hangar de 300m² pour la confection des colis (prêté pour un mois par la ville) et un bâtiment de 400m² pour la distribution des colis aux publics bénéficiaires situé dans le quartier Près d’Arènes. (Mis à disposition par le conseil départemental).

Tout a été bien pensé pour optimiser les espaces, la fabrication des colis, leur distribution, la circulation des usagers sur les lieux (bénévoles et bénéficiaires) et leur sécurité. Ces procédures ont été validées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) de Montpellier en amont de l’opération. Un médecin bénévole du Secours populaire est présent et rappelle les consignes sanitaires régulièrement sur place.

1 000 colis fabriqués chaque jour

20 bénévoles se relaient chaque demi-journée pour assurer la fabrication des colis (1000 colis par jour). Sur le site de distribution (plateforme humanitaire), 20 bénévoles se relaient chaque demi-journée et permettent l’accueil de près de 200 personnes par jour.

Des distributions sont également menées dans les squats et les bidonvilles de Montpellier par certaines des associations.

Appel aux dons : Pour couvrir en urgence ses frais, le Secours populaire 34 a lancé une campagne de « Crowdfunding » (clôturée début mai).

Les associations qui participent à cette plateforme : la Ligue des droits de l’Homme, le collectif Luttopia, le Secours catholique, la Cimade, AREA, Médecin du Monde, 2 Choses Lune, La Petite Cordée et le Secours populaire français (SPF34), les représentants de chaque association et collectif impliqués se réunissent régulièrement pour prendre des décisions liées au fonctionnement. Cette opération est menée conjointement avec le soutien de la Préfecture et la Mairie de Montpellier et du Conseil Départemental de l’Hérault