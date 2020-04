Confinement : le Secours populaire lance un appel urgent aux dons, dans le Nord

Comme les grandes surfaces, les points de distribution alimentaire du Secours populaire ont connu un rush au début du confinement, avec les 300.000 personnes que l'association aide dans le département du Nord.

Puis d’autres familles sont venues s’ajouter à ces bénéficiaires habituels, explique Romain Gayot, le Secrétaire général du Secours populaire dans le département : "Ces familles étaient accompagnées par d'autres structures qui ont du baisser le rideau. Elles viennent chez nous, car c'est ouvert".

Entre les enfants qui n'ont plus la cantine scolaire et puis la mise en sommeil des grandes distributions alimentaires organisées par le Secours populaire ou d'autres associations, dans des salles des fêtes, notamment, il y a des besoins à combler et c'est aujourd'hui très difficile.

Forte baisse des ressources

Et alors que la demande est en forte hausse, les ressources sont en baisse. C'est assez vertigineux, pour le Secours populaire qui, en ce moment, mange ses réserves alimentaires et financières.

"Les gens donnent moins, car il y a une crainte de l'avenir, détaille Romain Gayot. Les entreprises sont aussi durement touchées et donc nos partenaires privés donnent moins Et puis il y a toutes les initiatives que nous organisons comme des lotos, des repas et des braderies qui rapportent de l'argent et que nous ne pouvons plus faire."

Vers un crise sociale ?

Par ailleurs, les ressourceries et autres friperies de l'association ne peuvent pas non plus fonctionner. Or, a elles seules, elles représentent les deux-tiers des 350.000 euros que le Secours populaire du Nord perd chaque mois.

En sortie de confinement, les bénévoles de l'association craignent qu'une crise sociale grave suive la crise sanitaire avec les pertes d’emplois et donc plus de familles à accompagner.