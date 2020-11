Confinement : les artisans du Pays Basque se mettent "à poil"

Vous avez peut-être aperçu sur les réseaux sociaux ces derniers jours des clichés de photographes, de coiffeurs ou de commerçants posant nu : il s'agit d'un mouvement lancé ce week-end à Toulouse, et baptisé "Artisans à poil". L'initiative a rapidement essaimé à travers toute la France, des centaines d'artisans ont décidé de se dévêtir et poster leur photos avec ce message : "Quitte à être mis à poil par le gouvernement et la Covid je préfère le faire moi-même". Considéré comme non essentielle, leur activité est complètement à l'arrêt durant ce reconfirment.

"C'est un symbole"

Au Pays basque aussi, deux photographes professionnelles ont très vite adhéré au mouvement, dont Myriam Hustache photographe professionnelle basée à Anglet. Avec sa consœur Sandra Laricq elle a lancé une page Facebook pour inciter les artisans du départements à rejoindre le mouvement. Cette page appelée "le groupe des artisans du 64" compte déjà plus de 120 membres.

Une fois que tu as donné ton slip tu n'as plus rien, le message est là