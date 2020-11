Confinement : les bars et restaurants privés de Noël ?

La conférence de presse du premier ministre sera encore un moment angoissant pour les patrons de bars et restaurants, la semaine prochaine. Jean Castex pourrait leur annoncer une fermeture prolongée de leurs établissements jusqu'à mi-janvier. Les professionnels ne pourraient donc pas profiter des fêtes de fin d'année.

Pas d'illusion

Tanguy Péton est fataliste. Le patron du Tir na Nog, un bar de la rue de Siam à Brest, ne se fait plus d'illusion. "Au premier confinement, on était les premiers à fermer et les derniers à rouvrir, dit-il. On se disait bien que ce serait la même punition, ce coup-ci."

Le gérant de l'établissement a fait les calculs : "Si cette fermeture est effectivement prolongée, ça fera presque une demi-année de perdue, cinq mois !" Et cette situation risque de peser lourd pour beaucoup de professionnels.

"la punition de trop"

Cette croix sur les fêtes de fin d'année, "c'est la punition de trop", pour Thierry Kerirzin. Le patron du restaurant Le Belem, à Concarneau, reconnaît que "cette période est très attendue par beaucoup d'établissements pour financer les charges. Par exemple, pour nous, sur la côte, ça représente l'équivalent d'un mois d'août."

L'Union des métiers de l'hôtellerie (UMIH) confirme que cette annonce pourrait provoquer de multiples fermetures de bars et restaurants. Le président de la branche restauration du syndicat prévoit la disparition de deux enseignes sur trois en France. "Beaucoup ne pourront pas s'en remettre, affirme Hubert Jan. Cela démontre bien le mépris de ce gouvernement à notre égard."