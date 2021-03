Confinement : "les coiffeurs pourront rester ouverts" annonce Gabriel Attal

Pas besoin de se précipiter chez votre coiffeur ce vendredi. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal annonce ce vendredi sur RTL que "les coiffeurs pourront rester ouverts" avec "un protocole sanitaire particulier", pendant le confinement d'un mois mis en place à partir de minuit dans 16 départements.

"Un décret va être présenté qui indiquera quels sont les lieux et les commerces qui peuvent rester ouverts et ceux qui doivent fermer. Il indiquera pour la question des coiffeurs qu'ils peuvent rester ouverts", déclare Gabriel Attal. Ce décret doit paraître demain, samedi, au Journal officiel afin de définir les commerces essentiels et non-essentiels. Les contrôles pour s'assurer que les entreprises qui peuvent recourir au télétravail le font bien, et les sanctions pour celles qui y contreviennent, vont par ailleurs être "augmentés".

Au lendemain des annonces du Premier ministre Jean Castex et du ministre de la Santé Olivier Véran d'un nouveau confinement dans 16 départements, le porte-parole du gouvernement dit "espérer, au bout des quatre semaines, qu'on pourra relâcher un certain nombre de restrictions". Gabriel Attal a également ajouté qu'il n'y a "pas de raison de refuser le vaccin AstraZeneca" et qu'il attendait son tour pour se faire vacciner avec ce sérum.