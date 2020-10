Confinement : les commerçants mayennais appellent les consommateurs à la solidarité

Nombreux sont les commerçants mayennais à témoigner leurs inquiétudes, après la décision d'un nouveau confinement qui entrera en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi (minuit).

Les supermarchés et les enseignes de la grande distribution continueront d'ouvrir et cette exception n'en finit pas d'agacer les commerçants des centres villes. "Soyons solidaire, pensez local. Demandez s’ils livrent, s'ils font du emporter ou du dépôt chez leurs collègues ouverts ! Ne laissez pas Amazon gagner" lance Sandrine Ribot la présidente de la Fédération des Boulangers de la Mayenne.

Une appli pour de la livraison

A quelques semaines de Noël, l'inquiétude est grande de voir aussi la clientèle privilégier les achats sur internet. "Plus de 200 commerçants, artisans, agriculteurs #agri53 sont inscrits sur la plate-forme "ma ville mon shopping ... Allez les voir, et ils vous livreront" explique aussi sur Twitter Stéphane Guioullier, le président de la chambre d'agriculture de la Mayenne. Ma ville Mon Shopping est un site internet qui référence les boutiques pouvant livrer des produits (aliments, vêtements, objets etc). Sur Laval au moins 33 magasins proposent ce service.

Ce jeudi, à la veille du confinement, plusieurs élus ont publiquement apporté leurs soutiens aux "petits" commerçants. Yannick Borde, le maire de Saint-Berthevin par exemple, qui sur Twitter ne comprend pas pourquoi certains doivent fermer. "Ce qui est incompréhensible c'est que ce n'est pas ds la sphère professionnelle mais ds la sphère privée que circule le virus... favorable à un couvre-feu strict soir et week-end mais pas à un confinement Certaines économies ne s'en relèveront pas" écrit le vice-président de l'agglomération.

Le président du conseil départemental de la Mayenne abonde, toujours sur Twitter : "Face à la situation très grave sur le plan sanitaire y compris en #Mayenne les propositions @Elysee me semblent équilibrées même si elles sont terribles pour une partie de nos concitoyens et nos commerçants. Nous saurons les soutenir !".