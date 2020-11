Confinement : les discothèques du Poitou "dans un coma artificiel"

Fermées depuis le 14 mars dernier, les discothèques ne survivent que grâce aux aides du gouvernement. Le gérant d'une boîte de nuit des Deux-Sèvres n'espère "même plus" de réouverture avant le printemps 2021.

Chaque semaine depuis bientôt neuf mois, Romain Dumas arrache les mauvaises herbes qui poussent aux abords de sa piste de danse. Alors que le confinement pourrait durer jusqu'en janvier 2021 pour les bars et restaurants, le patron de l'Hacienda, discothèque située à Souvigné, près de Niort, ne se fait guère d'illusion. "Je n'ai jamais vraiment cru à une réouverture en janvier des boîtes de nuit. J'espérais en mars mais je n'y crois pas trop. Là, la trésorerie a fondu et on ne vit que grâce aux aides du gouvernement, des aides que l'on attend."

"On n'est pas morts parce qu'ils nous promettent des aides, mais on est en coma artificiel" (Stéphane Mesmin, gérant du Buckingham à Poitiers)

"On est fermés depuis le 14 mars 2020, jour qui sera à jamais gravé dans notre vie". Propriétaire de l'American Blues à Parthenay, Laurent Frouin croule, comme ses confrères, sous les factures. Si l'Etat prend en charge le chômage partiel de ses 17 employés, c'est au patron d'avancer les salaires. "Le comptable lui aussi continue de travailler, cela représente vingt euros par fiche de paie, faites le calcul !"

Ce chef d'entreprise doit également régler les 6.000 euros de taxe foncière. "L'administration et le maire n'ont rien pu faire." Et même si les boules à facettes ne tournent plus, il y a aussi les factures d'électricité. "Deux cents euros, un abonnement à EDF surdimensionné par rapport à ce que l'on consomme."

Autre difficulté, si les employés sont certes au chômage partiel, ils cumulent quand même des congés payés, ce qui donne des sueurs froides à Stéphane Mesmin. Ce Poitevin a racheté en février 2020 Le Next qu'il a transformé en Buckingham Club. Après seulement un mois d'ouverture, la boîte de nuit a dû fermer. "Je ne rentre évidemment pas du tout dans mes frais d'investissement. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des familles et des centaines d'emplois comme les DJ qui ne peuvent plus travailler."

"Dans le monde de la nuit, on est un peu les grands oubliés"

Dans le rouge lui aussi, Tony Moinard refuse de "taper sur le gouvernement". "Le Français, comme le Niortais, sera toujours insatisfait. Ceci étant, il ne faut pas oublier que le gouvernement nous accompagne et nous avons eu des aides intéressantes", rappelle le gérant du Chamboul'Tout à Niort, petite discothèque qui accueille d'ordinaire une centaine de fêtards les soirs de weekends.

"Des aides qui ne couvrent qu'une partie infime des pertes" (Tony Moinard, du Chamboul'Tout à Niort)

Les frais fixes des boîtes de nuit ont été pris en charge à hauteur de 15.000 euros sur les mois de juin, juillet et août. Un dispositif prolongé jusque la fin de l'année. Ces chefs d'entreprises attendent donc désormais les aides pour les mois de septembre, octobre et novembre. Une bouffée d'oxygène espérée pour décembre, "mais la plateforme pour faire les demandes n'est pas encore en place", conclut Romain Dumas de l'Hacienda.

En plus de couper les mauvaises herbes, ce patron doit aussi nettoyer régulièrement la piscine qui borde son dancefloor pour empêcher l'eau de tourner.