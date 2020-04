Confinement : les épiceries de quartier explosent leurs ventes

Partout en France, les clients ont redécouvert leur épicerie de quartier, qui permettent des courses plus proches et moins de monde dans les rayons

Elles pourraient être les grandes gagnantes du confinement et de la limitation des déplacements. Dans les villages où elles sont le seul commerce, les supérettes et épiceries font le plein depuis un mois et demi. Depuis le début du confinement, il y a six semaines, Laurent et Frédérique Prieur n'arrêtent pas. D'ici au 11 mai, date prévue du déconfinement, ils auront travaillé 62 jours d'affilée. Gérants de la seule épicerie du village de Vendémian, à quelques kilomètres d'Aspiran, ils ont reçu un accord spécial du maire de la commune pour pouvoir continuer à approvisionner au quotidien les habitants.

Horaires d'ouverture étendus

"On double à peu près ce qu'on fait habituellement, constate Laurent Prieur, qui tient l'établissement avec son épouse. Le confinement a fait que les gens ont découvert qu'il y avait une épicerie qui existe. On avait une certaine clientèle avant, maintenant elle a augmenté beaucoup parce que les gens ne veulent plus aller en grande surface, ont peur de la foule et donc viennent dans notre petite structure", analyse-t-il.

Pour gérer le flux de clients au cours de la journée, les commerçants ont complètement réadaptés leur magasin. "C'est deux personnes maximum pour limiter les contacts, on a ouvert une seconde caisse, et évidemment on les accueille avec des masques", énumère Laurent Prieur.

Ils ont également dus étendre les horaires d'ouverture. Normalement ouverte en début puis en fin de journée, l'épicerie est dorénavant ouverte toute la journée, weekend compris. "Ça oblige à aller au ravitaillement beaucoup plus souvent pour fournir des marchandises !", explique-t-il. Les journées se sont rallongées pour aller faire un premier ravitaillement avant l'ouverture du magasin. "La journée commence à quatre heure et demi du matin...on est le seul commerce, c'est très bien, on est très contents. On est un peu fatigués, c'est tout", sourit-il.

Et son cas n'est pas isolé. "C'est valable pour moi, c'est valable pour l'épicerie du village d'à côté, c'est valable pour toutes les structures alimentaires. On a même une épicerie par internet qui s'est lancée dans le village, qui elle aussi est en plein boom !". Une inconnue néanmoins pour les commerçants, la pérennité de ce succès.