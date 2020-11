Confinement : les foodtrucks ne comprennent pas leur interdiction de travailler sur la voie publique au Mans

Depuis le début du second confinement, les foodtrucks n'ont plus le droit de s'installer sur la voie publique au Mans, en dehors des marchés. Difficile à comprendre pour leurs gérants, tandis que de nombreux restaurants continuent à fonctionner sur le principe de la vente à emporter.

Les gérants de foodtrucks ont bien du mal à l'avaler : depuis le début du second confinement, ils n'ont plus le droit de s'installer sur la voie publique au Mans. Fini les services du midi en centre-ville près de l'office de tourisme, à la gare ou à l'université. "Au début, il y a eu un peu de flottement, on a continué à travailler le premier jour, puis les placiers de la ville nous ont dit que la préfecture avait statué et que nous n'avions plus le droit de nous installer sur les emplacements habituels", raconte Bastien Schick, du foodtruck Kikouyou.

Pour justifier cette décision, les autorités s'appuient sur les articles 37 et 38 du décret du 29 octobre relatif aux autorisations commerciales. Pourtant, aucune ligne ne semble évoquer clairement les foodtrucks... "On l'a montré à deux avocats, poursuit Bastien Schick, et pour eux, il n'y a rien là-dedans pour nous interdire de travailler, d'autant plus que tous les restaurants et les fast-foods continuent à travailler en faisant de la vente à emporter !" Quant à l'idée d'aller sur les marchés, où ils sont autorisés, "ce n'est pas intéressant pour nous car les marchés ferment à la mi-journée, au moment où on peut vraiment travailler", estime Bastien Schick.

Réfugié un parking de supermarché

Pour continuer à travailler, L'Hambulant burger a choisi de contourner le problème en s'installant chaque midi, du mardi au vendredi, sur le parking d'un supermarché du quartier Prémartine. Un espace privé où les gérants, Léo et Clémence Kervella, n'ont besoin que de l'accord du propriétaire. Une situation ridicule selon eux, qui vivent cette histoire comme une véritable injustice : "Les restaurants se transforment en foodtrucks et les foodtrucks en chômeurs, ironise Léo Kervella, et il n'y qu'au Mans que ça se passe comme ça. Ailleurs en Sarthe, à Yvré, Sargé, on continue à travailler normalement. Dans les autres grandes villes, nos collègues n'ont pas de souci non plus."

De plus, les professionnels assurent que le foodtruck est justement le moyen le plus sûr de se restaurer en ce moment : pas de salle, pas de contact direct avec la clientèle, une vente en plein air et des créneaux de collecte de la commande de 10 minutes, uniquement sur réservation, pour espacer les clients... Bref, personne ne comprend la logique de la ville, et du maire Stéphane Le Foll, qui dit vouloir éviter des attroupements... Tout en renvoyant la balle vers les services de l'Etat, le 4 novembre sur notre antenne : "Ce n'est pas moi qui décide des ouvertures ou des réouvertures, mais si la vente à emporter est autorisée, bien sûr je l'autoriserai. Il n'y a aucune raison d'avoir des ruptures d'égalité."

Au Mans, de nombreux fast-foods pratiquent la vente à emporter. © Radio France - Ruddy Guilmin

Mais pour l'instant, tout le monde pratique la vente à emporter... Sauf les gérants de foodtrucks, qui sont aujourd'hui sans nouvelle des autorités. Et qui envisagent donc la possibilité de saisir la justice.