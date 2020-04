Confinement : les jardins partagés bientôt rouverts à Dijon?

Dans une longue tribune publiée sur leur site internet, les élus écologistes de Dijon expliquent que la crise sanitaire que nous traversons met en évidence "la fragilité de notre système alimentaire local, national et mondial, (...) et que ce choc montre l’urgence de relocaliser d’organiser les filières alimentaires locales de la production à la distribution."

Pour ces élus, outre le fait que les jardins collectifs contribuent à l’autonomie alimentaire, ce sont aussi des espaces de respiration, car l’activité de jardinage est pour des habitant·e·s confiné·e·s entre les murs d’appartements qui le peuvent un moment de respiration plus que nécessaire dans une journée contrainte. Mais c’est aussi, pour les ménages modestes, une activité aux conséquences économiques non négligeables puisque cela permet de se nourrir de fruits et légumes à moindre coût.

C'est pourquoi, dans un courrier adressé au maire, ils lui demandent qu'un arrêté municipal permette l’ouverture des jardins le plus tôt possible, même si les jardins familiaux sont éloignés de plus d’un km des habitations des jardiniers.

Les élus EELV : Stéphanie Modde, Patrice Château, Catherine Hervieu, Frédéric Faverjon et Sandrine Hily.