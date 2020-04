Confinement : les libraires organisent des livraisons ou des retraits en magasin

En Italie, les librairies ont rouvert la semaine dernière et à partir de ce lundi en Allemagne (sauf à Berlin, où elles n'ont jamais fermé), mais toujours pas en Suisse. En France, les librairies sont également fermées mais les livraisons à domicile et les retraits en librairies sont possibles, ce qui permet aux libraires de travailler et d'écouler un peu de stock pour les lecteurs en manque d'évasion par ces temps de confinement avant la réouverture le 11 mai 2020 voulue par le ministre de la Culture Franck Riester.

Les libraires se mettent au drive

À Évreux, BDLib est fermée depuis mi-mars et son patron annonce une reprise partielle de l'activité. Pendant deux heures, à partir du mercredi 22 avril, les clients ont la possibilité de retirer leur commande dans la librairie de Didier Dupont (toute ressemblance avec Dupond est fortuite). Le règlement s'effectue soit sur le site de la librairie ou le jour du retrait de la commande, par carte bancaire ou en espèces.

Dans l'Eure, à Louviers, la librairie Quai des mots a mis en place un système de "click and collect" depuis le 16 avril 2020.

Jusqu'à la fin du confinement, la librairie Rollon à Rouen fonctionne en drive, trois fois par semaine. Elle expédie également les ouvrages d'occasion disponibles dans son "stock conséquent". À Lisieux, la librairie Les grands chemins met en place un drive à partir du mardi 21 avril, tout comme la librairie Ryst à Cherbourg-en-Cotentin.

Dans tous les cas, l'accès aux rayons des librairies n'est pas possible.

Livraisons à domicile

À Conches-en-Ouche, Valérie tient Bouillon de culture, la seule librairie papeterie de la commune de 5.000 habitants Elle propose une sélection de livres par vitrine interposée. La libraire livre gratuitement dans la commune avec toutes les précautions sanitaires en vigueur. Si vous voulez réserver un livre, Valérie vous répond au 06.41.58.05.02. ou par mail.

Michel de Decker, Michel Bussi, James Ellroy ou Vanessa Springora, dans sa vitrine, la librairie Le Bouillon de lecture à Conches en Ouche en propose pour tous les goûts © Radio France - Laurent Philippot

Surtout, pensez à bien cocher sur votre attestation de sortie la case "déplacement pour effectuer des achats de première nécessité" et bonne lecture !