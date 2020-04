Confinement : les marchés nantais vont rouvrir progressivement à partir du 21 avril

Après un mois de fermeture les 17 marchés nantais vont rouvrir progressivement à partir du mardi 21 avril. Une bonne nouvelle pour les commerçants et les amateurs de produits frais.

Les nantais étaient privés de marché depuis un mois. La mairie a annoncé leur réouverture petit à petit et ce dès le mardi 21 avril. C'était le souhait du ministre de l'agriculture, notamment pour soutenir la filière agricole en grande difficulté.

Une réouverture progressive : huit marchés le 21 avril

Les 17 marchés de Nantes ne vont pas tous rouvrir en même temps. Les huit premiers seront de nouveau fréquentés à partir du mardi 21 avril et avec des un calendrier bien précis. Jean Macé (mardi, de 8 h à 13 h), Bourgeonnière (mardi, de 16 h à 20 h), Américains (mardi, de 8 h à 13 h), Dervallières (mercredi, de 8 h à 13 h), Malakoff (jeudi, de 8 h à 13 h) , Zola (jeudi, de 8 h à 13 h), Saint-Joseph de Porterie (samedi, de 8 h à 13 h), Doulon (dimanche, de 8 h à 13 h ). Les conditions de réouverture du marché de Talensac sont étudiées compte tenu de sa spécificité (couvert). Il pourrait être opérationnel au cours de la semaine du 20 avril.

Si la réouverture de ces premiers sites est satisfaisante, d'autres suivront dans la foulée : Champs de mars, Marché bio, Pirmil, Toutes aides, Bottière, Marrière, Sainte-Anne.

Des conditions sanitaires strictes

Le dernier marché, celui de la Petite-Hollande, ouvrira plus tard. Le plus grand marché du Grand-Ouest nécessite des condition d'organisation spécifiques au regard de son ampleur. Pour les marchés qui vont rouvrir, le nombre de producteurs et d'artisans est limité à quinze au maximum. Ils seront configurés pour qu'il y ait un sens de circulation pour les consommateurs. Les étals seront espacés de huit mètres. Il faudra bien sûr respecter la distanciation sociale d'un mètre entre les clients.

Par ailleurs chaque point de vente sera entièrement clôturé et les entrées seront filtrées par des agents de la voie publique. Et une seule personne par foyer sera autorisée.