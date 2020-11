Confinement : les moniteurs et élèves d'auto-écoles de la Loire sont déboussolés par les nouvelles règles

La nouvelle règle édictée par le gouvernement à l'endroit des auto-écoles, pendant ce deuxième confinement, laisse perplexe. Afin d'éviter les embouteillages à l'examen, il est autorisé de passer son permis. En revanche, les leçons de conduite en auto-écoles sont interdites. Intenable financièrement pour l'auto-école de Saint-Etienne, dans la Loire, que nous avons interrogée, et pénalisant pour ses candidats.

L'examen oui, les leçons non

Au sein de l'auto-école de Domingos Portela, dans le quartier de Valbenoîte à Saint-Etienne, les journées sont devenues beaucoup plus longues depuis l'annonce du reconfinement. S'il est autorisé à ouvrir, le gérant et moniteur ne peut en revanche donner aucun cours de conduite, et ce, alors que l'examen du permis est maintenu. "Ca n'a aucun sens, réagit Domingos Portela. On est deux lors d'une leçon, et quand on passe le permis trois avec le moniteur. Où est la différence ? En plus on respecte des règles sanitaires strictes."

Pas facile, dans ces conditions, d'aller sereinement à l'examen. "Mes élèves ont besoin de préparer le permis avant de le passer !" s'agace Domingos Portela. Certains inscrits en novembre ont d'ores et déjà annulé leur participation à l'examen, comme Sarah. Il ne lui manquait que sept heures obligatoires de conduite avant de tenter d'obtenir le précieux papier rose : "je suis dégoûtée, confie la jeune fille. J'étais très près du but, je m'étais préparée mentalement ! Maintenant il va falloir attendre que les leçons reprennent pour fixer une nouvelle date."

Ce report pénalise aussi la jeune fille dans sa vie professionnelle. Etudiante de commerce, elle cherche un stage et doit limiter ses ambitions à Saint-Etienne et des entreprises accessibles en transport en commun.

La règle contraint certaines auto-écoles à la fermeture

Avec la disparition des leçons de conduite, qui représentent entre 60 et 70 heures chaque semaine, Domingos Portela voit s'évanouir sa principale source de revenus : "Les leçons, ce sont 80% de mon bénéfice, reconnaît-il. Je ne gagne pas beaucoup avec le code ou les inscriptions." Des inscriptions qu'il a d'ailleurs décidé d'arrêter : "Il ne sert strictement à rien d'inscrire quelqu'un en sachant qu'il ne pourra pas conduire. D'ailleurs, je ne peux même pas faire la première heure d'évaluation !"

D'un point de vue économique, Domingos Portela dit traverser une mauvaise passe. Et ça n'est pas la promesse de pouvoir prétendre au fond de solidarité du gouvernement qui le rassure. Il va tout simplement fermer son agence le temps de ce deuxième confinement.