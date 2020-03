Confinement : les nancéiens s'organisent

Une place Stanislas vide de ses promeneurs habituels, la rue Saint Jean avec un alignement de boutiques dont les rideaux en fer sont baissés, un boulevard des aiguillettes sans aucune voiture, on croise cependant ici et là, quelques marcheurs, masque sur le nez et portant un lourd sac de provisions, les images de la ville sous confinement laisse une drôle d'impression, c'est même du jamais vu et pourtant beaucoup semblent résignés à accepter cette situation, à l'image d'Isabelle, maman de trois enfants âgés de 5, 10 et 13 ans vivant sur les hauteurs de Nancy "C'est encore tout nouveau, nous tâtonnons un peu mais il va bien falloir trouver une organisation de vie et surtout un rythme pour des journées qui s'annoncent longue. Mes enfants l'ont bien compris. Ce sera un temps de devoirs le matin et un temps de devoirs l'après-midi. Chacun doit trouver son espace et s'isoler lorsqu'il le souhaite. Je suis confiante, ça va marcher".

Vue de Nancy depuis les hauteurs de la ville © Radio France - Mohand Chibani

S'il faut en passer par là pour vaincre le virus, j'accepte les règles

Dans ce même quartier de Nancy, Alain est encore en bleu de travail. Il vient juste de quitter son entreprise. A partir de ce mercredi, il restera à la maison "ça ne me pose aucun souci et je comprends tout à fait la décision prise par le gouvernement. S'il faut en passer par là pour vaincre le virus, j'en accepte les règles. J'ai d'ailleurs déjà commencé à ne plus me rendre chez ma mère qui est une femme âgée. Je m'inquiète juste pour mon épouse qui est aide-soignante. Elle va devoir sortir et on ne sait jamais ce qui peut arriver".

David lui travaille à l'Opéra. Il y est retourné ce mardi matin, quelques heures avant l'entrée en vigueur du confinement pour récupérer quelques effets personnels. Il s'est amusé à filmer les couloirs de l'établissement sans aucun salarié alors que ce haut lieu de culture grouille habituellement de techniciens, de musiciens ou de personnels administratifs. "Aujourd'hui personne ! " se désole David qui se presse de rentrer chez lui.