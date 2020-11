Confinement : la vente des sapins de noël a commencé dans les Landes

On pourra bien déposer nos cadeaux de noël au pied du sapin. Depuis jeudi, la vente des sapins est autorisée par un décret publié au « Journal officiel ». Vente autorisée dans les magasins ouverts en ce moment, comme les jardineries, les pépiniéristes, les magasins de bricolage ou les grandes surfaces; mais aussi dans certains magasins fermés, comme les fleuristes, si la vente se déroule en extérieur ou sur commande. Une bonne nouvelle pour les clients : certains n'ont pas perdu de temps.

Un sapin de noël pour égayer le confinement

Ce vendredi matin, au lendemain de l'annonce concernant l'autorisation de la vente de sapin de noël, les premiers clients ont pointé le bout de leur nez dans les magasins. Dans la jardinerie Baobab, de Saint-Pierre-du-Mont, la gérante a reçu déjà plusieurs appels pour mettre de côté des sapins. "J'ai reçu une vingtaine d'appels, explique Sylvie, la gérante. Ce n'est pas le cas d'habitude. Je pense que cette année les clients tiennent beaucoup à avoir leur sapin."

Marie, mère de 4 enfants, ne voulait effectivement pas passer à côté de cet achat : "C'est très important cette année, c'est le cœur du sujet, on va tous se réunir autour de ce sapin. On sera beaucoup moins nombreux, du coup on a envie d'avoir un sapin encore plus grand, pour combler ce vide !"

La vente des décorations de noël toujours interdite

Toute la famille de Marie arrive de Nouvelle-Calédonie, alors la décoration de l'arbre est un peu différente : "Notre arbre sent bon les îles, rigole la cliente, il est décoré avec des coquillages, des boules remplies de sable, et de fleurs d’hibiscus."

Effectivement, il va falloir pour l'instant décorer le sapin avec de l'ancienne décoration, sortie des cartons... Car la décoration n'est pas autorisée à la vente, considérée comme un produit non essentiel.

C'est un crève-cœur de voir ce rayon fermé

Pour Sylvie, la gérante de la jardinerie, c'est un coup dur : "J'ai passé deux mois à décorer tous mes rayons, de guirlandes, de boules de noël. C'est un crève-cœur de voir ce rayon fermé. Mon chiffre d'affaire des mois de novembre et décembre, c'est la décoration de Noël."

L'année dernière, en 2019, près de deux foyers sur 10 ont acheté un sapin de Noël naturel,soit 5,8 millions de sapins, pour un chiffre d'affaires de près de 160 millions d'euros, selon une étude réalisée par le cabinet Kantar. 53% des sapins naturels sont achetés avant le 9 décembre.