Confinement : Les pressings restent ouverts mais attendent le client

"Si je vois cinq clients dans la journée, c'est miraculeux!" Delphine Riquier tient un pressing dans le centre-ville de Bourg-Achard, commune de près de 4.000 habitants dans le nord de l'Eure. Habituellement, elle accueille une vingtaine de clients par jour. Mais depuis le nouveau confinement et le retour du télétravail, ils se font rares : "Forcément, on n'a pas de costumes, on n'a pas de chemises. On n'a pas non plus de cérémonies, donc c'est vrai qu'on travaille très peu."

Si la situation ne s'améliore pas, Delphine Riquier estime la perte de son chiffre d'affaires à 80% pour le mois de novembre. Elle bénéficie de 1.500 euros d'aides car cette baisse est supérieure à 50% mais c'est tout : "Qu'est-ce-que-c'est 1.500 euros quand vous avez 5.000 euros de charges? Les commerces qui sont fermés peuvent avoir jusqu'à 10.000 euros." Cette gérante de pressing l'avoue, elle préférerait aussi rester fermée pour avoir droit à plus d'aides : "Je n'aime pas dire ça mais oui, ce serait plus facile."

En attendant, Delphine Riquier puise dans ses économies mais plus pour très longtemps : "La trésorerie est déjà partie au premier confinement et, comme ce deuxième confinement est proche du premier, on n'a pas eu le temps de la refaire. Je peux tenir deux mois, pas plus". Cette gérante de pressing a déjà réduit ses heures d'ouverture et elle pourrait le faire encore davantage : "Je vais tenir encore une semaine mais si j'ai toujours un seul client l'après-midi... Certes, on travaille mais on utilise de l'électricité et du chauffage donc ce sont des faux frais."

Delphine Riquier a alerté la Fédération des pressings et blanchisseries industrielles à Paris mais elle n'a pas de retour. Avec ses collègues du secteur, elle songe donc à lancer une pétition et créer une page Facebook. Mais elle est pessimiste: "Il y a beaucoup de pressings qui vont fermer."