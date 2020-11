Confinement : les rayons non essentiels des hypermarchés fermés, le Géant Casino de Pessac mise sur son drive

Il est encore "très tôt pour proposer un assouplissement des règles" du confinement selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Déclaration ce mardi alors que les appels à rouvrir les petits commerces se multiplient et que le Premier ministre Jean Castex doit faire un point sur la situation ce jeudi 12 novembre.

Les espoirs des petits commerçants s'amenuisent tandis que les hypermarchés, eux, restent ouverts. Mais ils ont dû également fermer leurs rayons considérés "non essentiels" comme les jouets, les vêtements, ou encore la décoration. L'hypermarché Géant Casino de Pessac mise donc sur le drive pour assurer une partie de son activité.

Plus de 100 commandes par jour

Dans la réserve de l'hypermarché, au moins 15 salariés s'activent pour préparer les commandes en ligne. Selon les jours et la demande, d'autres employés du magasin peuvent venir en renfort.

Au total, ils préparent plus d'une centaine de commandes par jour, soit une augmentation de 20% comparé à une période normale. Beaucoup de clients, comme Vincent, veulent éviter au maximum tout contact pendant cette crise sanitaire. Il vient pour la première fois : "J'ai 54 ans, je me sens concerné et en plus j'ai un papa de 80 ans. Je ne veux pas refiler ça à qui que ce soit. Autant utiliser les moyens mis en place pour éviter les contacts. "

La grande surface propose également des livraisons à domicile. Mais surtout, contrairement au premier confinement, elle a choisi de proposer de nouveaux produits en ligne, notamment les jouets : l'un des rayon fermés pendant ce deuxième confinement.

Le Géant Casino propose des jouets sur son site internet comme le rayon est fermé en magasin. © Radio France -

Une période cruciale pour l'hypermarché

À l'approche des fêtes de fin d'année, le magasin multiplie par dix les références de jouets pour les enfants. Son directeur, Eric Chabert les propose donc pratiquement tous sur le drive : "C'est une façon de permettre à nos clients de les commander et les récupérer au drive comme pour les courses alimentaires."

On croise les doigts pour reprendre comme tous les commerçants et vendre la totalité de nos produits.

Mais cela ne rattrape pas les ventes perdues en magasin en temps normal car cette période est l'une des plus importantes de l'année : "Le mois de décembre est le plus gros mois de l'année et le mois de novembre n'est pas loin derrière c'est une grosse manne d'activité qu'il ne faut pas louper", explique le directeur. "Il y a un frein sur le non-alimentaire. On croise les doigts pour reprendre comme tous les commerçants et vendre la totalité de nos produits. C'est le concept de l'hypermarché, pouvoir proposer l'ensemble des produits surtout dans cette période-là."

Selon Eric Chabert, il ne faut pas opposer petits et grands commerces. Et pour lui "on est autant protégé dans l'hypermarché que chez le petit commerçant." Il rappelle par ailleurs qu'une jauge a été mise en place dans ces grands magasins. Pour un établissement de 10.000 m2 comme ce Géant Casino, il ne faut pas passer les 1.000 clients en même temps, "mais on est très loin de ce chiffre-là".