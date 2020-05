Hausse du nombre de bénéficiaires, actions limitées... le coronavirus a contraint les Restos du Coeur de s'adapter pour continuer leur mission d'aide et d'assistance aux plus démunis.

Confinement : Les Restos du Coeur de l'Indre composent et préparent la suite

Le confinement a été un révélateur des inégalités. Les Restos du Coeur peuvent en témoigner. De nouvelles personnes se sont tournées vers l'association pendant le confinement à cause d'une baisse voire d'une perte de leurs revenus. Les Restos du Coeur ont donc du composer avec les mesures de distanciations sociales tout en préparant la suite.

Une hausse des personnes dans le besoin

Alain Genier, président des Restos du Coeur 36 est formel, le confinement a été synonyme d'une hausse des bénéficiaires des Restos du Coeur : "C'est indéniable, on a reçu beaucoup plus de demandes qu'en temps normal : des intérimaires mais aussi des personnes qui malheureusement travaillent au noir et qui ont tous perdu leur source de revenus avec le confinement."

Le déconfinement n'apporterait pas de changement

Même si l'association se prépare à l'après-11 mai, Alain Genier pense que la situation dans les Restos du Coeur n'évoluera pas énormément : "Il y a aura toujours les mesures d'éloignement, le port du masque, le gel hydro-alcoolique et en plus les bénévoles actuels vont reprendre le travail, on va avoir besoin de nouveaux bras !"